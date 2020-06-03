Julius Baer ожидает дальнейшего роста котировок нефти в долгосрочной перспективе

Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами, и ралли приносит облегчение переживающему непростые времена энергетическому бизнесу, возвращает к работе часть сланцевого бизнеса, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы придерживаемся конструктивной позиции по рынку нефти и ожидаем дальнейшего роста котировок в долгосрочной перспективе, поскольку заполненность хранилищ нефти, похоже, скоро достигнет пика и начнет снижение", - отмечает главный макроэкономист банка Норберт Рюкер.

Североамериканские производители нефти, должно быть, вздохнули с облегчением, полагает эксперт. Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель, поскольку нефтедобывающие страны обдумывают расширить сокращения добычи, а по фьючерсным контрактам прошел ролловер. "По всей видимости, избыток предложения на рынке оказывается менее пугающим, чем первоначально предполагалось, поскольку спрос быстро восстанавливается, а поставки существенно сокращаются. Глобальные запасы нефти в хранилищах могут вскоре достичь пиковых уровней и в ближайшие недели начать снижение", - допускает Н. Рюкер.

Нефтедобывающие страны встретятся позже на текущей неделе, чтобы обсудить свою политику поставок. Хотя Россия, по-видимому, выступает за первоначально согласованное смягчение сокращений производства к июлю, Саудовская Аравия и ее союзники призывают к наращиванию сокращений.

"Как обычно, цены оказываются под влиянием обсуждений перед предстоящей встречей, на этот раз из-за ожиданий продления ограничений, касающихся добычи, - отмечает аналитик Julius Baer . - Скачок цен на нефть возрождает противостояние сланцевой индустрии и производителей на Ближнем Востоке. Котировки нефти около текущих уровней должны стабилизировать и оживить часть сланцевого бизнеса с наиболее конкурентоспособными скважинами. Фактически некоторые операторы уже объявили о возобновлении добычи. Тем временем, нефтедобывающие страны нуждаются в гораздо более высоких ценах на нефть для финансирования своей экономики и социальных программ, что, вероятно, приведет к более жесткой политике поставок. Мы придерживаемся конструктивной позиции по рынку нефти и не ожидаем приостановки восстановительного роста цен в самом ближайшем будущем".