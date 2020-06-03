Рубль может закрепиться в диапазоне 68-71 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Возможный успех переговоров ОПЕК++ о продлении текущих объемов сокращений добычи за пределы июня поддержит котировки и позволит рублю закрепиться в диапазоне 68-71 руб./$., говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Утром российские активы продолжают подрастать - рубль укрепляется на 0,4% и стоит около 68,4 руб./$, индекс Мосбиржи прибавляет 0,1%. Ориентиром инвесторов в российские активы остается ситуация на рынке нефти и аппетит к риску. Намеченный позитив, а именно успех переговоров ОПЕК++ о продлении текущих объемов сокращений добычи за пределы июня поддержит котировки и позволит рублю закрепиться в диапазоне 68-71 руб./$. Продолжит поддерживать рост и спрос со стороны глобальных инвесторов, который остается высоким в связи с ожиданием смягчения денежно-кредитных условий", - отмечают эксперты банка.