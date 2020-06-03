Рынок акций РФ утром протестировал круглые рубежи индексов на внешнем оптимизме и остановился

Москва. 3 июня. Рынок акций РФ утром в среду вырос вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $40 за баррель) на ожиданиях восстановления экономической активности в мире и продления сделки ОПЕК++; индексы МосБиржи и РТС протестировали круглые рубежи 2800 и 1300 пунктов (максимумы с начала марта), после чего "быки" взяли тайм-аут в ожидании новых драйверов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2804,14 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1293,3 пункта (+1,2%, в начале торгов индекс достигал 1300,15 пункта); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 68,27 рубля (-0,47 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%).

Упали бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-5,6%) и Polymetal (MOEX: POLY) (-5,8%) на фоне коррекции золота (-0,6%, до $1723,2 за унцию). Также просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,5% "префы").

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций растет вслед за дорожающей нефтью в преддверии заседания ОПЕК+ в четверг, по итогам которого есть высокая вероятность продолжения сокращения добычи странами соглашения на майско-июньских уровнях.

Рост бумаг Сбербанка обусловлен приходом пассивных инвестиций нерезидентов на российский рынок, что сопровождается ростом объемов торгов. Акции Сбербанка при этом являются наиболее ликвидным и с большим весом в индексах инструментом. Кроме того, рост рубля традиционно повышает привлекательность акций банка.

Индексы МосБиржи и РТС расположены выше среднесрочных поддержек 2750 и 1250 пунктов, что позволяет рассчитывать на дальнейшее движение выше - возможно, после некоторой коррекции. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2800-2820 пунктов, считает аналитик.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынок акций РФ вырос на внешнем позитиве - фьючерсы на нефть Brent торгуются выше $40 за баррель, индекс доллара (DXY) находится заметно ниже 98 пунктов, обстановка на развивающихся фондовых рынках остается сравнительно благоприятной.

Между тем, мультипликатор P/E для фондового индекса S&P 500, рассчитанный по прогнозной прибыли за 2020 год, превысил 24х, что (по данным Bloomberg) соответствует максимуму за прошедшие 20 лет - рост на развитых рынках акций не выглядит устойчивым исходя из фундаментальных показателей. В течение дня некоторое влияние на динамику мировых фондовых индексов могут оказать данные по деловой активности в еврозоне, в США выйдут данные по деловой активности в секторе услуг (ISM Non-manufacturing, 17:00 МСК) и по запасам нефти (17:30 МСК).

Из корпоративных событий интерес представляет отчетность "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) по МСФО за первый квартал (консенсус-прогноз Bloomberg предполагает чистый убыток впервые с 2016 года).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов полагает, что причиной оптимизма на рынках являются постепенное восстановление экономической активности, а также обещания новых фискальных и монетарных стимулов в ключевых регионах. Индекс S&P 500 проторговывает зону 3000-3100 пунктов, которая представляется целевой, правда, выход выше этого уровня затруднен из-за опасений усиления геополитических рисков, среди которых ухудшение отношений между США и Китаем. Макроэкономическая статистика выходит слабой, не настолько плохой, как месяцем ранее, но все еще может подорвать веру инвесторов в быстрое восстановление. Это в первую очередь касается условий в сфере услуг и на американском рынке труда.

Вышедшие в среду данные по деловой активности в сфере услуг КНР от Caixin по итогам мая сигнализируют о признаках восстановления, что подогрело азиатские индексы. Нефть Brent торгуется на максимумах с начала марта. Индекс МосБиржи может подняться в диапазон 2800-2850 пунктов, поскольку есть потенциал роста во внутренних историях и рост спроса на бумаги нефтегазового сектора, которые в полной мере еще не отыграли текущий рост цен на нефть, считает Антонов.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, мировая эйфория пока продолжается, нефть Brent пробует закрепиться выше $40 за баррель. Индекс МосБиржи преодолел 2800 пунктов, но сможет ли он надолго закрепиться на новых высотах, остается под вопросом. Пока нет уверенности, что нефть удержится выше $40, так как сырья по-прежнему добывается больше, чем потребляется. Основная идея нынешнего роста нефтяных котировок - это ожидания решения стран ОПЕК+ сохранить на какое-то время квоты на добычу на нынешнем уровне, а не увеличивать их, как это предусмотрено действующим соглашением.

Далеко не факт, что Россия с такой постановкой задачи согласится. Если соглашение будет оставлено в действующей редакции, то по нефтяному рынку пройдет волна снижения, которая уведет котировки в район $32-35 за баррель Brent, считает аналитик. Однако и при позитивном сценарии очень вероятна фиксация прибыли "по факту", которая вполне возможно также не позволит котировкам закрепиться выше $40 за баррель.

Американский рынок пока полностью игнорирует беспорядки в стране и риски возобновления торговой войны с Китаем, но долго так продолжаться не может. Эти два фактора могут в полной мере заявить о себе в любой момент и привести к коррекции биржевых индексов США. При таких рисках целесообразно чаще фиксировать прибыль. Сильное сопротивление укреплению российской валюты находится в районе отметки 68 руб./$1. Любой негатив может вызвать массовую фиксацию прибыли по "коротким" позициям в долларе, поэтому пытаться заработать на укреплении рубля сейчас очень рискованно, считает Антонов.

В США индексы накануне выросли на 0,6-1,1%, при этом индикатор S&P 500 превысил 3080 пунктов и достиг максимума за последние 12 недель. Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план, пишет MarketWatch.

Президент страны Дональд Трамп в понедельник призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии. В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует, что американской экономике потребуется почти 10 лет на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также ограничениями, введенными с целью сдерживания распространения инфекции.

Прогноз для экономики США на 2020-2030 гг., обнародованный CBO в мае, предполагает, что объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или $7,9 трлн, ниже, чем ожидалось в январе текущего года.

Трейдеры также продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином в связи с Гонконгом. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Китая дали указание государственным сырьевым трейдерам Cofco и Sinograin приостановить закупку некоторых видов американских сельхозтоваров, в том числе соя-бобов.

В среду продолжился подъем акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,1-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,3%).

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае резко вырос и оказался около максимального уровня за последнее десятилетие на фоне восстановления экономики страны после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Значение индикатора составило 55 пунктов против 44,4 пункта в апреле. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление.

Нефть Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче. Стоимость Brent находится на $1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $40,26 за баррель (+1,7% и +3,3% во вторник), июльская цена WTI - $37,67 за баррель (+2,3% и +3,9% накануне).

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действовавшие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов. Согласно сообщению Bloomberg, Россия и некоторые другие члены организации выступают за продление сокращения добычи на месяц.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+7,6%), ГДР "Лента" (+3,5%), акции ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+2,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,1%).

Подешевели акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-8,5%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2,8%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,8%).

Продолжилось падение малоликвидных акций Мособлбанка (-19,6%, до 1,448 рубля; накануне бумаги упали на 32,1%) после известий накануне, что совет директоров банка принял рекомендацию в отношении направленного АО "СМП Банк" требования о выкупе обыкновенных акций Мособлбанка: цена выкупа была определена в размере 1 / 4 507 984 112 (одна четырехмиллиардная пятисот семи миллионная девятисот восьмидесяти четырех тысячная сто двенадцатая доля) рубля за 1 (одну) акцию ПАО "Мособлбанк".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,615 млрд рублей (из них 5,411 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).