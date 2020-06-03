Повышенный аппетит к рисковым активам поддерживает нефтяные котировки и рубль - "Нордеа банк"

Российская валюта за два дня укрепилась до максимальных с начала марта отметок и в утренние часы торгуется вблизи 68,3 в паре с долларом и 76,5 в паре с евро, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Основную поддержку рублю оказывает восстановление нефтяных котировок и повышенный аппетит к рисковым активам.

Как отмечают эксперты банка, на фоне роста цен на нефть марки Brent до 40 долл./бар. в фаворе валютного рынка оказались валюты стран, зависящих от экспорта сырья. "Однако стоит отметить, что в результате текущего оптимизма на рынках поддержку получает весь блок рисковых активов, - почеркивает аналитик Григорий Жирнов. - Минфин в среду опубликует данные по продажам валюты в июне. Мы ожидаем сокращения объема продаж со 190 млрд руб. до 130 млрд руб. Такая новость вряд ли окажет существенное влияние на российскую валюту".

Кроме того, в среду состоятся сразу три безлимитных аукциона ОФЗ, в ходе которых будут предложены бумаги с погашением в 2025, 2027 и 2035 годах. "С одной стороны, рынок уже полностью отыграл снижение ключевой ставки Банка России на 100 бп., что может охладить спрос на российские бумаги. С другой стороны, в условиях текущего оптимизма на глобальных площадках аукционы, скорее всего, пройдут успешно. Как следствие, рубль может закрепиться на комфортных уровнях и остаться вблизи 68.5 в паре с долларом в первой половине сегодняшнего дня", - прогнозирует эксперт "Нордеа банка".