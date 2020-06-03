Дивиденды Аэрофлота за 2019 г. маловероятны в текущих неблагоприятных условиях - "Уралсиб"

Дивиденды Аэрофлота за 2019 г. маловероятны в условиях необходимости поддержки отрасли и практически полной остановки полетов во 2 кв. 2020г, отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб".

"После введения регуляторами ограничений на авиаперелеты в связи с распространением пандемии ситуация с авиаперевозками резко ухудшилась во 2 кв. 2020г. - указывает аналитик "Уралсиба" Денис Ворчик. - В результате уже в апреле пассажирооборот компании сократился на 95% (на 99% на межународных направлениях и на 90% на внутренних). В сложившихся условиях приоритетом компании становится управление ликвидностью, изменение графика лизинговых платежей за самолеты, а также перенос поставок ранее заказанных судов на более поздние сроки".

Ожидания возобновления полетов на внутренних, а затем и на международных направлениях, по мнению эксперта, могут оказать поддержку котировкам акций компании, которые будут оставаться волатильными. Компания ждет директивы своего основного акционера (государство через Росимущество владеет контрольным пакетом) по дивидендам за 2019 г., а рекомендация по дивидендам совета директоров годовому собранию акционеров ожидается в июне. "На наш взгляд, в условиях необходимости поддержки отрасли и практически полной остановки полетов во 2 кв. выплата компанией дивидендов за 2019 г. маловероятна", - заключает Д. Ворчик.