Наибольшим спросом на аукционах Минфина РФ в среду будет пользоваться ОФЗ-26229 - "ВТБ Капитал"

Наибольшим спросом на аукционах Минфина РФ в среду будет пользоваться ОФЗ-26229, который был одним из фаворитов рынка в последнее время, а его объем в обращении (408 млрд руб.) уже достиг максимального уровня среди ОФЗ, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Минфин на аукционе в среду предложит инвесторам три выпуска облигаций с фиксированным купоном в объеме доступных для размещения остатков. В случае первого из них – ОФЗ-26229 (YTM 5,09%) с погашением в ноябре 2025 г. – доступный остаток составляет 42 млрд руб., отмечается в обзоре инсвестбанка. Последний раз данный выпуск предлагался на аукционе 13 мая, когда при спросе в 142 млрд руб. Минфин разместил бумаг на 92 млрд руб. Доступный для размещения остаток 7-летнего ОФЗ-26232 (YTM 5,30%) составляет 171 млрд руб., а его последний аукцион проводился 20 мая, когда предложенный объем облигаций (112 млрд руб.) был размещен полностью при спросе в 149 млрд руб.

"Наконец, третий в сегодняшнем меню – 15-летний ОФЗ-26233 (YTM 5,82%), последний аукцион которого состоялся 13 мая, - отмечают эксперты "ВТБ Капитала". Тогда при спросе в 60 млрд руб. Минфин продал облигаций на сумму 36 млрд руб. Доступный для размещения остаток данного выпуска составляет 414 млрд руб. Мы ожидаем, что наибольшим спросом сегодня будет пользоваться ОФЗ-26229, который был одним из фаворитов рынка в последнее время, а его объем в обращении (408 млрд руб.) уже достиг максимального уровня среди ОФЗ. За последние пять торговых сессий иностранные вложения в ОФЗ-26229 и ОФЗ-26233 почти не изменились, в то время как позиции нерезидентов в ОФЗ-26232 сократились на 4 млрд руб.".

По данным Национального расчетного депозитария, в понедельник позиции иностранных инвесторов в ОФЗ сократились на 9 млрд руб. Наибольший отток произошел из 10-летнего ОФЗ-26228 (-3 млрд руб.) и 7-летнего ОФЗ-26232 (-2,6 млрд руб.).