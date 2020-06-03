Нефть может подорожать до $45/барр. к концу июня - ITI Capital

Нефть может подорожать до $45/барр. через месяц, говорится в комментарии ITI Capital.

"По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. барр. Во вторник нефтяные котировки выросли больше чем на 4% и достигли нашего целевого уровня в размере $40/барр. на конец мая. Наш следующий целевой уровень - $45/барр. до конца июня. Мы также ждем заседания ОПЕК+ на этой неделе", - отмечают эксперты инвесткомпании.