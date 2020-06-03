Возможно движение евро к отметке 76 рублей - ИК "Велес Капитал"

Рубль на "Московской бирже" во вторник укрепился примерно на 0,5% против доллара и евро и достиг очередных максимумов с начала марта, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Доллар упал ниже 69 рублей, что открывает ему дорогу к поддержке 68 рублей. Евро расположен ниже 77 рублей и при сохранении мирового "аппетита" к риску может продолжить движение к 76 рублям. Ослабление европейской валюты против рубля, однако, будет сдерживаться ее силой на мировых площадках", - отмечает специалист в комментарии компании.