Индекс PMI сферы услуг РФ в мае вырос до 35,9 пункта, оставшись ниже критической отметки - IHS Markit

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Индекс PMI сферы услуг России в мае 2020 года вырос до 35,9 пункта с 12,2 пункта в апреле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).

Как сообщается в обзоре, хотя майские данные свидетельствуют о замедлении темпов снижения деловой активности в сфере услуг РФ, спад по-прежнему остается серьезным и вторым максимальным с начала 2009 года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в мае вырос до 35 пунктов с 13,9 пункта в апреле, тоже оставшись ниже критической отметки.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

По данным проведенного опроса, одной из причин общего снижения деловой активности в сфере услуг РФ в мае стал слабый спрос из-за введения ограничительных мер и роста расходов клиентов в связи с применением чрезвычайных мер в здравоохранении для предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, текущая глобальная самоизоляция и ограничения на поездки снизили экспортный спрос, причем темпы сокращения были вторыми максимальными с момента сбора данных в этой серии с сентября 2014 года. Таким образом, очередное существенное сокращение новых экспортных заказов также привело к снижению общих объемов новых заказов в сфере услуг РФ.

В результате падения новых заказов компании сферы услуг РФ в мае заметными темпами сократили количество рабочих мест. Снижение занятости в основном связывалось с избытком производственных мощностей на фоне более низких требований бизнеса. За исключением недавнего минимума апреля, майские темпы сокращения были самыми высокими с марта 2009 года.

Одновременно произошло очередное снижение объемов незавершенных заказов, поскольку приток новых заказов продолжал падать.

Между тем негативные настроения в российской сфере услуг ослабли в середине второго квартала. Хотя компании по-прежнему прогнозируют снижение деловой активности в ближайшие 12 месяцев на фоне опасений по поводу слабого клиентского спроса и сомнений в отношении сроков восстановления.

Стремясь повысить продажи и привлечь новых клиентов, компании в мае понижали тарифы на свои услуги второй месяц подряд. Снижение немного ускорилось и стало самым резким с конца 2009 года. "Некоторые компании подчеркнули, что усиление конкуренции привело к увеличению дисконтирования. Более медленный рост расходов также помог компаниям понизить свои отпускные цены", - говорится в обзоре.

Несмотря на слабость рубля, которая привела к росту импортных расходов, поставщики услуг сообщили о самом слабом росте цен на сырье с ноября прошлого года. Уровень инфляции затрат был значительно ниже среднего долгосрочного тренда.