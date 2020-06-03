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03 июня 2020 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти на позитивных внешних сигналах

Москва. 3 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник, при этом индикатор S&P 500 достиг максимальной отметки за последние 12 недель. Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план. Президент страны Дональд Трамп призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии. В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе. "Я рекомендую губернаторам использовать достаточное число бойцов Национальной гвардии для того, чтобы установить контроль над происходящим на улицах", - сказал Трамп в ходе обращения к нации.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются вслед за позитивной динамикой американских фондовых индексов. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае резко вырос и оказался около максимального уровня за последнее десятилетие на фоне восстановления экономики страны после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Значение индикатора составило 55 пунктов против 44,4 пункта в апреле.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился в среду на 1,36% - до максимума с середины февраля. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК подскочил на 3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:19 МСК поднялся на 1,7%, несмотря на данные о том, что экономика страны в первом квартале продемонстрировала снижение впервые за девять лет. ВВП сократился на 0,3% относительно четвертого квартала 2019 года, сообщило Бюро статистики страны. В годовом выражении рост составил 1,4%. Эти результаты затрагивают только начало пандемии коронавируса COVID-19, приведшей к приостановке работы компаний и другим карантинным мерам, которые негативно сказались на потребительском спросе. Аналитики прогнозируют существенное ухудшение ситуации в экономике во втором квартале, в том числе из-за роста числа безработных примерно на 1 млн человек.

В свою очередь нефть дорожает на торгах в среду, при этом цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $40,27 баррель, что на 1,77% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 3,3%, до $39,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 2,85% - до $37,86 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена этих контрактов поднялась на 3,9%, до $36,81 за баррель.

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действовавшие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов. Согласно сообщению Bloomberg, Россия и некоторые другие члены организации выступают за продление сокращения добычи на месяц. Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли. Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,12 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,876 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июня снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 693,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕвроХим-001P-03" (+1,6%), "РЖД-001P-01R" (+0,87%) и "РУСАЛ Братск-001Р-04" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-12" (-1,03%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,57%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") полностью разместило два выпуска облигаций серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04 общим объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 26 мая. Ставка 1-го купона по выпуску БО-001Р-03 была установлена на уровне 5,7% годовых, по облигациям серии БО-001Р-04 - на уровне 5,9% годовых. Спрос на выпуски вдвое превысил предложение. По займам предусмотрено поручительство от ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP). Размер поручительства по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости составит для каждого выпуска по 15 млрд рублей.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 40,34% выпуска серии Б-1-72 на 403,366 млн рублей, а также 22,17% облигаций серии Б-1-73 на 221,716 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска Б-1-72 2 года, выпуска Б-1-73 - 3 года. Ставка полугодовых купонов по займам установлена на уровне 0,01% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

ПАО "РусАл Братск" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-002Р-01 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 6,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 6,66% годовых. Сбор заявок прошел 2 июня. Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня. В предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в ноябре 2019 года. Тогда она разместила 10-летние облигации с 3-летней офертой объемом 15 млрд рублей по ставке 7,45% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ориентир ставки 1-го купона 4-летних бондов серии 001Р-SBER16 объемом от 10 млрд рублей на уровне около 5,65% годовых. Ориентиру соответствует доходность в размере около 5,73% годовых. Сбор заявок проходит с 10:00 МСК 2 июня до 15:00 МСК 4 июня. Техразмещение запланировано на 5 июня. С выпуском серии 001Р-SBER15 аналогичного срока обращения банк выходил в январе текущего года. Тогда он разместил бумаги на 35 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 50 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения зафиксирована на уровне 6,3% годовых.

ООО "Джи-групп" (Казань) планирует разместить во второй половине июня дебютный 3-летний выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит около 12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,1% годовых. Купоны квартальные. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты выплаты 7-12-го купонов. Ранее компания планировала выйти с дебютным выпуском облигаций во второй половине марта, тогда в качестве ориентира рассматривался диапазон 11,0-11,5% годовых. Однако книгу заявок компания так и не открыла.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 4,1% годовых. Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" установило ставки 19-20-го купонов облигаций 2-3-й серий в размере 5,5% годовых. Эмитент разместил 10-летние облигации общим объемом 8 млрд рублей в июне 2011 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. По бондам 17 июня предстоит оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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