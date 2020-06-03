Возможен подъем в район 2840-2850 пунктов по индексу Мосбиржи - ИК "Алго Капитал"

Возможен подъем в район 2840-2850 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,5-1,2%, в диапазоне 2810-2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он вполне способен продолжить подъем в район 2840-2850 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск), отмечает В. Манжос.