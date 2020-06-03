Утренние прогнозы: позитивный настрой

В среду аналитики прогнозируют открытие фондовых торгов в России на положительной территории. Индекс Мосбиржи может протестировать сопротивление на отметке 2850 пунктов.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Улучшение внешней конъюнктуры и продолжение роста нефтяных котировок позволяют индексу Мосбиржи сохранять позитивный настрой, поэтому ждем попыток перехода в диапазон 2800-2850 пунктов. Видим потенциал роста во внутренних историях и рост спроса на бумаги нефтегазового сектора, которые в полной мере не отыграли текущий рост цен на нефть".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов среды в России позитивный. Нефть пересекла отметку в $40 за баррель Brent. Промышленные металлы дорожают. Индексы Азии растут, реагируя на очередную сильную статистику по Китаю, демонстрирующую динамичное восстановление. Российские индексы начнут среду в "плюсе", индекс Мосбиржи преодолеет отметку 2800 пунктов с вероятностью тестирования сопротивления в районе 2850 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Примерно на 0,5% подрастают американские фьючерсы, выше 40 долларов за баррель ушла нефть. Все это говорит в пользу позитивного открытия российского рынка акций в среду. Но сможет ли надолго индекс Мосбиржи закрепиться на новых высотах - вопрос".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,5-1,2%, в диапазоне 2810-2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он вполне способен продолжить подъем в район 2840-2850 пунктов".