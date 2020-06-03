Brent впервые за почти три месяца превысила отметку $40

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются. Нефть дорожает на торгах в среду.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник, при этом индикатор S&P 500 достиг максимальной отметки за последние 12 недель, отмечает Trading Economics.

Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план, пишет MarketWatch.

Президент страны Дональд Трамп в понедельник призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии. В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

"Я рекомендую губернаторам использовать достаточное число бойцов Национальной гвардии для того, чтобы установить контроль над происходящим на улицах", - сказал Трамп в ходе обращения к нации.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил во вторник, что введенный в городе комендантский час будет действовать до конца недели, передает CNN. Он напомнил, что комендантский час начнет действовать во вторник с 20:00 по местному времени до 5:00 утра каждый день до воскресенья.

Однако внимание инвесторов в основном приковано к усилиям компаний по возобновлению деятельности после локдаунов, пишет MarketWatch.

В то же время, как отмечает аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон, если беспорядки в США продолжатся, "инвесторы могут столкнуться с новым типом локдаунов, установленных Национальной гвардией".

"Хорошие новости о вакцине поддержали акции в мае, но американо-китайские отношения и общественные беспорядки могут переключить на себя внимание в июне", - отмечает, в свою очередь, аналитик RBC Лори Калвасина, которую цитирует CNBC.

Тем временем Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует, что американской экономике потребуется почти 10 лет на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также ограничениями, введенными с целью сдерживания распространения инфекции.

Прогноз для экономики США на 2020-2030 гг., обнародованный CBO в мае, предполагает, что объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или $7,9 трлн, ниже, чем ожидалось в январе текущего года.

Трейдеры также продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином в связи с Гонконгом. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Китая дали указание государственным сырьевым трейдерам Cofco и Sinograin приостановить закупку некоторых видов американских сельхозтоваров, в том числе соя-бобов.

Акции производителей оружия растут на фоне протестов в США, пишет The Wall Street Journal. Бумаги Smith & Wesson Brands Inc. во вторник подорожали на 10,4%, Sturm Ruger & Co. - на 4,4%.

Котировки системы денежных переводов MoneyGram International Inc. подскочили на 29,7% на сообщении Bloomberg о возможной покупке компании другим представителем отрасли - Western Union Co. (SPB: WU)

Капитализация Zoom Video Communications (SPB: ZM) выросла на 1,9% и ускорила рост на электронных торгах после публикации отчетности. Чистая прибыль сервиса видеоконференций в первом квартале 2021 финансового года составила $27 млн против $2,2 млн годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до $0,2 с $0,03 на акцию. Квартальная выручка подскочила на 169% - до $328,2 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне$0,09 при выручке в $230,6 млн.

Стоимость Pfizer Inc. (SPB: PFE) увеличилась почти на 2%. Американская фармацевтическая компания сообщила, что инвестирует $500 млн в малые и средние биотехнологические компании для стимулирования наиболее перспективных клинических исследований.

Цена акций Starbucks Corp. (SPB: SBUX) снизилась на 0,7%. Сеть кофеен сокращает рабочие часы персонала в связи с ограниченной работой своих заведений в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 75,44 пункта (1,05%) - до 25742,65 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 25,09 пункта (0,82%) и составил 3080,82 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 56,33 пункта (0,59%) - до 9608,37 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются вслед за позитивной динамикой американских фондовых индексов.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов достиг максимальной отметки за последние 12 недель. Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план, отмечает MarketWatch.

"Тема оптимизма на фоне возобновления работы экономик получила сильную поддержку на рынках и вдохновила Азию, несмотря на ряд сохраняющихся опасений", - полагает рыночный аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пан.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае резко вырос и оказался около максимального уровня за последнее десятилетие на фоне восстановления экономики страны после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.

Значение индикатора составило 55 пунктов против 44,4 пункта в апреле. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в среду являются акции страховщики AIA Group (+5%) и China Life Insurance (+2,8%), нефтяных компаний CNOOC (+4,4%), China Petroleum & Chemical Corp. (+3,2%) и PetroChina (+3%), а также Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,1%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings повышаются на 0,4%, телекоммуникационной China Mobile - также на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 МСК увеличился на 1% - до максимума с середины февраля, отмечает Trading Economics.

Значительный подъем показывают цены акций автопроизводителей, включая Mazda Motor Corp. (+8,8%), Nissan Motor Co. (+6,2%), Subaru Corp. (+5,8%) и Mitsubishi Motors Corp. (+5,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК подскочил на 3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. взлетела на 6,4%, автопроизводителя Kia Motor - на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:19 МСК поднялся на 1,7%, несмотря на данные о том, что экономика страны в первом квартале продемонстрировала снижение впервые за девять лет.

ВВП сократился на 0,3% относительно четвертого квартала 2019 года, сообщило Бюро статистики страны. В годовом выражении рост составил 1,4%.

Эти результаты затрагивают только начало пандемии коронавируса COVID-19, приведшей к приостановке работы компаний и другим карантинным мерам, которые негативно сказались на потребительском спросе. Аналитики прогнозируют существенное ухудшение ситуации в экономике во втором квартале, в том числе из-за роста числа безработных примерно на 1 млн.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 2,7% и 0,6% соответственно.

Акции банков существенно прибавляют в цене: Commonwealth Bank of Australia - 3,3%, National Australia Bank - 4,9%, Westpac Banking Corp. - 4,8%.

Нефть дорожает на торгах в среду, при этом цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК в среду составляет $40,09 баррель, что на $1,31 (0,52%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,25 (3,3%), до $39,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,81 (2,20%) - до $37,62 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена этих контрактов поднялась на $1,37 (3,9%), до $36,81 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги на максимальных отметках с 6 марта.

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов. Согласно сообщению Bloomberg, Россия и некоторые другие члены организации выступают за продление сокращения добычи на месяц.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.