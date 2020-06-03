.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent впервые за почти три месяца превысила отметку $40
.
ГЛАВНОЕ
Российский ВВП упал в апреле на 12%
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в нерабочем апреле в 12% в годовом выражении после роста на 0,8% в марте. Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос
 
Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 8% - ЦМАКП
Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 8-8,2%, падение инвестиций в основной капитал в районе 19%, а рубль к концу году существенно ослабнуть до уровня около 90 рублей за доллар, пишут экономисты Центра макроэкономического анализа и...
 
Восстановление экономической активности в РФ Центробанк ожидает в 3-м квартале
В России экономическая активность начнет восстанавливаться в 3-м квартале 2020 года, но во 2-м полугодии годовые темпы роста ВВП останутся отрицательными, говорится в комментарии Банка России. "По оценкам Банка России, во 2-м квартале годовые...
 
Более половины ритейлеров закроют магазины
В 2020 году 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них - представители fashion-сегмента, пишут "Известия" со ссылкой на данные консалтинговой компании "Магазин магазинов" на основе опроса ритейлеров. Лишь...
 
03 июня 2020 года 09:32

Brent впервые за почти три месяца превысила отметку $40

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются. Нефть дорожает на торгах в среду.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник, при этом индикатор S&P 500 достиг максимальной отметки за последние 12 недель, отмечает Trading Economics.

Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план, пишет MarketWatch.

Президент страны Дональд Трамп в понедельник призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии. В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

"Я рекомендую губернаторам использовать достаточное число бойцов Национальной гвардии для того, чтобы установить контроль над происходящим на улицах", - сказал Трамп в ходе обращения к нации.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил во вторник, что введенный в городе комендантский час будет действовать до конца недели, передает CNN. Он напомнил, что комендантский час начнет действовать во вторник с 20:00 по местному времени до 5:00 утра каждый день до воскресенья.

Однако внимание инвесторов в основном приковано к усилиям компаний по возобновлению деятельности после локдаунов, пишет MarketWatch.

В то же время, как отмечает аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон, если беспорядки в США продолжатся, "инвесторы могут столкнуться с новым типом локдаунов, установленных Национальной гвардией".

"Хорошие новости о вакцине поддержали акции в мае, но американо-китайские отношения и общественные беспорядки могут переключить на себя внимание в июне", - отмечает, в свою очередь, аналитик RBC Лори Калвасина, которую цитирует CNBC.

Тем временем Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует, что американской экономике потребуется почти 10 лет на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также ограничениями, введенными с целью сдерживания распространения инфекции.

Прогноз для экономики США на 2020-2030 гг., обнародованный CBO в мае, предполагает, что объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или $7,9 трлн, ниже, чем ожидалось в январе текущего года.

Трейдеры также продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином в связи с Гонконгом. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Китая дали указание государственным сырьевым трейдерам Cofco и Sinograin приостановить закупку некоторых видов американских сельхозтоваров, в том числе соя-бобов.

Акции производителей оружия растут на фоне протестов в США, пишет The Wall Street Journal. Бумаги Smith & Wesson Brands Inc. во вторник подорожали на 10,4%, Sturm Ruger & Co. - на 4,4%.

Котировки системы денежных переводов MoneyGram International Inc. подскочили на 29,7% на сообщении Bloomberg о возможной покупке компании другим представителем отрасли - Western Union Co. (SPB: WU)

Капитализация Zoom Video Communications (SPB: ZM) выросла на 1,9% и ускорила рост на электронных торгах после публикации отчетности. Чистая прибыль сервиса видеоконференций в первом квартале 2021 финансового года составила $27 млн против $2,2 млн годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до $0,2 с $0,03 на акцию. Квартальная выручка подскочила на 169% - до $328,2 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне$0,09 при выручке в $230,6 млн.

Стоимость Pfizer Inc. (SPB: PFE) увеличилась почти на 2%. Американская фармацевтическая компания сообщила, что инвестирует $500 млн в малые и средние биотехнологические компании для стимулирования наиболее перспективных клинических исследований.

Цена акций Starbucks Corp. (SPB: SBUX) снизилась на 0,7%. Сеть кофеен сокращает рабочие часы персонала в связи с ограниченной работой своих заведений в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 75,44 пункта (1,05%) - до 25742,65 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 25,09 пункта (0,82%) и составил 3080,82 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 56,33 пункта (0,59%) - до 9608,37 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду уверенно повышаются вслед за позитивной динамикой американских фондовых индексов.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов достиг максимальной отметки за последние 12 недель. Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план, отмечает MarketWatch.

"Тема оптимизма на фоне возобновления работы экономик получила сильную поддержку на рынках и вдохновила Азию, несмотря на ряд сохраняющихся опасений", - полагает рыночный аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пан.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае резко вырос и оказался около максимального уровня за последнее десятилетие на фоне восстановления экономики страны после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.

Значение индикатора составило 55 пунктов против 44,4 пункта в апреле. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в среду являются акции страховщики AIA Group (+5%) и China Life Insurance (+2,8%), нефтяных компаний CNOOC (+4,4%), China Petroleum & Chemical Corp. (+3,2%) и PetroChina (+3%), а также Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,1%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings повышаются на 0,4%, телекоммуникационной China Mobile - также на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 МСК увеличился на 1% - до максимума с середины февраля, отмечает Trading Economics.

Значительный подъем показывают цены акций автопроизводителей, включая Mazda Motor Corp. (+8,8%), Nissan Motor Co. (+6,2%), Subaru Corp. (+5,8%) и Mitsubishi Motors Corp. (+5,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК подскочил на 3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. взлетела на 6,4%, автопроизводителя Kia Motor - на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:19 МСК поднялся на 1,7%, несмотря на данные о том, что экономика страны в первом квартале продемонстрировала снижение впервые за девять лет.

ВВП сократился на 0,3% относительно четвертого квартала 2019 года, сообщило Бюро статистики страны. В годовом выражении рост составил 1,4%.

Эти результаты затрагивают только начало пандемии коронавируса COVID-19, приведшей к приостановке работы компаний и другим карантинным мерам, которые негативно сказались на потребительском спросе. Аналитики прогнозируют существенное ухудшение ситуации в экономике во втором квартале, в том числе из-за роста числа безработных примерно на 1 млн.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 2,7% и 0,6% соответственно.

Акции банков существенно прибавляют в цене: Commonwealth Bank of Australia - 3,3%, National Australia Bank - 4,9%, Westpac Banking Corp. - 4,8%.

Нефть дорожает на торгах в среду, при этом цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК в среду составляет $40,09 баррель, что на $1,31 (0,52%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,25 (3,3%), до $39,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,81 (2,20%) - до $37,62 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена этих контрактов поднялась на $1,37 (3,9%), до $36,81 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги на максимальных отметках с 6 марта.

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов. Согласно сообщению Bloomberg, Россия и некоторые другие члены организации выступают за продление сокращения добычи на месяц.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 июня 2020 года 19:50
Рынок акций РФ преодолел круглые рубежи вслед за миром на статистике из КНР и США
Москва. 3 июня. Рынок акций РФ в среду в очередной раз обновил максимумы с начала марта на фоне подъема внешних фондовых площадок на ожиданиях восстановления мировой экономики, которые подкреплялись статистикой из Китая и США; нефть прервала ралли на новостях, что Саудовская Аравия и Россия предварительно договорились о продлении уровня сокращений мая-июня только на один месяц.    читать дальше
.
03 июня 2020 года 19:45
Рубль вечером умеренно растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой валют на Forex
Москва. 3 июня. Доллар снижается, евро, напротив, растет на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро.    читать дальше
.
03 июня 2020 года 19:13
Волна восстановления может поднять индекс Мосбиржи в диапазон 2850-2900 пунктов - Промсвязьбанк
Волна восстановления может поднять индекс Мосбиржи в диапазон 2850-2900 пунктов, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Российский рынок акций в среду продолжил восходящее движение, несмотря на противоречивый внешний фон, и поводом к покупкам выступила динамика западных фондовых площадок,...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 18:43
Цены евробондов РФ в среду продолжили подрастать на фоне сохраняющегося спроса на рисковые активы
Москва. 3 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили умеренно подрастать на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов    читать дальше
.
03 июня 2020 года 18:35
Инвесторы скупают наиболее недооцененные активы - ИК "Фридом Финанс"
Фондовые рынки в среду растут вопреки статистике по рынку труда в США, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Новые данные о сокращении числа рабочих мест (на 2,7 млн в мае) не вызвали ожидаемого резонанса. Напротив, торги в США открылись ростом основных индексов более 1%. Европейские...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 18:12
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR Группы ГМС до "покупать" в связи с падением котировок
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ГМС" с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $5 за штуку. "Совет директоров "Группы ГМС"...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 17:50
Sova Capital подняла рекомендацию для GDR Ros Agro до "покупать"
Инвестиционная компания Sova Capital повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $13 за...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 17:34
Sova Capital понизила рекомендацию для "префов" Россетей до "продавать"
(добавлены 4-й абзац и таблица) Инвестиционная компания Sova Capital понизила рекомендацию для привилегированных акций ПАО "Россети" с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "продавать" для обыкновенных бумаг компании была подтверждена. Прогнозная...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 16:47
Рынок акций проявляет осторожность - "Открытие Брокер"
Рынок акций РФ проявляет осторожность, возможен рост доли желающих зафиксировать прибыль, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Отечественный рынок акций в первой половине торгов среды преимущественно находился в "плюсе" до тех пор, пока не появились новости по нефти, отмечает ведущий...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 16:31
Sova Capital понизила рекомендацию для "префов" Россетей до "продавать"
Инвестиционная компания Sova Capital понизила рекомендацию для привилегированных акций ПАО "Россети" с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "продавать" для обыкновенных бумаг компании была подтверждена. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Россетей"...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 16:12
Фондовые индексы могут протестировать новые пики - ИК "Фридом Финанс"
Индексы РТС и Мосбиржи в среду обновили локальные максимумы, поднявшись до 1300 и 2817 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Но восходящая динамика, по его мнению, может быть прервана коррекцией в нефти в любой момент, правда, перед этим рынок может успеть...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 15:47
GDR Ленты могут нацелиться на отметки 190-200 рублей - ИК "Велес Капитал"
GDR "Ленты" могут нацелиться на отметки 190-200 рублей, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Аналитики ИК "Велес Капитал" отмечают, что в лидерах роста к середине торгов среды пребывали GDR "Ленты" (+4,87%) и привилегированные акции "Мечела" (+3,83%). Повышение бумаг "Ленты"...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 15:34
Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро вслед за перешедшей к снижению нефтью
Москва. 3 июня. Доллар и евро после достижения в первой половине дня минимальных отметок с начала марта развернулись вверх и растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине вслед за перешедшей к снижению нефтью.    читать дальше
.
03 июня 2020 года 15:29
Восстановление экономики РФ во второй половине 2020 и в 2021 году будет довольно скромным - Sberbank CIB
Специалисты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, полагают, что в целом восстановление экономики во второй половине 2020 и в 2021 году будет довольно скромным. "При этом инфляционные риски по-прежнему низки, а высокий уровень бюджетной дисциплины останется...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 15:00
Выкуп краткосрочных евробондов МКБ может оказать техническую поддержку более длинным выпускам банка, включая МКБ-25 - Sberbank CIB
Выкуп краткосрочных евробондов МКБ может оказать техническую поддержку более длинным выпускам банка, включая МКБ-25, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Московский кредитный банк (МКБ) разместил во вторник предложение о выкупе...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.