Рынок акций начнет среду с позитива - "Алор Брокер"

Примерно на 0,5% подрастают американские фьючерсы, выше 40 долларов за баррель ушла нефть. Все это, сообщается в комментарии "Алор Брокер", говорит в пользу позитивного открытия российского рынка акций в среду.

"Но сможет ли надолго индекс Мосбиржи закрепиться на новых высотах - вопрос. Мы пока не уверены, что нефть удержится выше 40 долларов. По-прежнему сырья добывается больше, чем потребляется. Основная идея нынешнего роста нефтяных котировок - это ожидание решения стран ОПЕК+ сохранить на какое-то время квоты на добычу на нынешнем уровне, а не увеличивать их, как это предусмотрено действующим соглашением. Не все в порядке и на Западе. Американский рынок пока полностью игнорирует беспорядки в стране и риски возобновления торговой войны с Китаем. Но долго так продолжаться не может. Эти два фактора могут в полной мере заявить о себе в любой момент и привести к коррекции биржевых индексов США. При таких рисках целесообразно почаще фиксировать прибыль", - отмечает аналитик компании Алексей Антонов.