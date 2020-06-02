Рубль вечером растерял рост первой половины дня и лишь немного меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов

Москва. 2 июня. Доллар отыграл почти все потери и лишь незначительно снижается, евро перешел к небольшому повышению на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник вечером, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании с внешних рынков новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 68,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 69 руб./$1 впервые с 6 марта. Евро стоил 77,04 руб./EUR1, подорожав на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,9 копейки - до 72,61 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял почти весь рост первой половины дня и лишь слегка меняется к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка находятся в ожидании новостей, способных придать новый импульс движению, продолжая отслеживать наиболее важные для котировок рубля темпы.

На рынках ослабло беспокойство по поводу напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после решения президента Дональда Трампа не объявлять новые торговые санкции в отношении КНР из-за ситуации вокруг Гонконга. Тем временем представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал в понедельник, что власти КНР предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Вашингтона в отношении Гонконга.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Китая дали указание государственным сырьевым трейдерам Cofco и Sinograin приостановить закупку некоторых видов американских сельхозтоваров, в том числе соя-бобов.

В то же время, в самих США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе 25 мая. Трамп призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своих территориях, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии. Участники рынков, помимо прочего, беспокоятся, что охватившие страну беспорядки могут спровоцировать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует, что американской экономике потребуется почти 10 лет на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также ограничениями, введенными с целью сдерживания распространения инфекции.

Прогноз для экономики США на 2020-2030 гг., обнародованный CBO в мае, предполагает, что объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или $7,9 трлн, ниже, чем ожидалось в январе текущего года.

В центре внимания трейдеров на этой неделе находится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эксперты ожидают, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард объявит о расширении программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой в настоящее время составляет 750 млрд евро.

ЕЦБ уже потратил более 210 млрд евро из программы, и такими темпами ее средства будут исчерпаны уже в октябре.

Цены на нефть продолжают демонстрировать уверенное повышение вечером во вторник на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.

Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 2,53% - до $39,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 2,2% - до $36,22 за баррель.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном сокращении нефтедобычи сроком на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса.

Их соглашение предполагает, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, а в дальнейшем темпы сокращений будут замедляться. Так, с июня до конца 2020 года снижение должно составить 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года, - 5,7 млн б/с (на 14%).

По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля.

Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники.

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ по итогам мая 2020 года вышла на среднемесячный уровень добычи нефти в 8,59 млн баррелей в сутки, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

По условиям соглашения, Россия должна была снизить добычу нефти (без конденсата) на 2,5 млн б/с до 8,5 млн б/с, а, исходя из сообщения, снизила на 2,41 млн б/с. Таким образом, исполнение сделки составило 96%, а превышение добычи - 90 тыс. б/с.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, последние несколько недель на большинстве мировых рынков рынках проходят в оптимистическом ключе, а с учетом масштабов выкупа активов мировыми ЦБ и стимулирующих мер правительств складывается впечатление, что рынки накрыла эйфория.

"На фоне сообщений о полном выполнении странами-производителями сделки ОПЕК+ и о возможном проведении новой встречи уже на этой неделе цены на нефть пробили уровень $36 за баррель Brent и стремятся к отметке $40 за баррель. В этой связи рубль укрепился до уровня 69 руб./$1. При этом текущий уровень цены за баррель в рублях (более 2600 рублей за баррель) намного более комфортен для бюджета, чем тот, который наблюдался еще месяц назад (около 1500 рублей за баррель). Учитывая прогнозируемое снижение ключевой ставки Банком России (от 50 до 100 б.п.), и тот факт, что на данный момент мало кто выезжает за рубеж, рубль в кратко- и среднесрочной перспективе может чувствовать себя достаточно уверенно", - подчеркивает Хомяков.

Тем не менее, по его словам, факторы, оказывающие негативное влияние на рубль, также никуда не делись. "Это и спор между США и Китаем (хотя до серьезных реальных действий пока не дошло), и протесты в США, и начало банкротств компаний, пострадавших от карантина. На наш взгляд, рынки уже обогнали реальную экономику и начали жить отдельной от нее жизнью", - полагает эксперт.

"Ориентиром инвесторов в российские активы остается ситуация на рынке нефти и аппетит к риску. Намеченный позитив, а именно успех переговоров ОПЕК++ о продлении текущих объемов сокращений добычи за пределы июня, поддержит котировки и позволит рублю закрепиться в диапазоне 68-71 руб./$1. Продолжит поддерживать рост и спрос со стороны глобальных инвесторов, который остается высоким в связи с ожиданиями смягчения денежно-кредитных условий", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 июня на 72,83 копейки, до 68,9831 руб./$1, и уменьшил курс евро на 85,94 копейки, до 76,7782 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал во вторник на 87,81 копейки по отношению к понедельнику и составил 68,8179 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 80,98 копейки и составил 68,8134 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 57,471 млн, из которых $657,462 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 400,009 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 75,47 копейки, до 76,7955 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 63,63 копейки и составил 76,8228 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR324,397 млн, из которых EUR153,559 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR170,838 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 2 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 836,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 110 млрд рублей и спросе 836,6 млрд рублей) в среднем по ставке 5,41% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 мая, банки разместили 770 млрд рублей (при лимите 770 млрд рублей и спросе 791,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,39% годовых.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ 29 и 28 мая продавал валюту на 11,3 млрд рублей в день. 27 мая ЦБ РФ продал валюту на 11,4 млрд рублей, продажа валюты за первые два дня минувшей недели составила 22,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на последней неделе мая ЦБ РФ продал валюту на 56,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 5,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 4 б.п. - до 5,68% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 3 б.п. - до 5,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 5,64% годовых.

"На локальном денежном рынке Банк России увеличил лимит на традиционном недельном депозитном аукционе. ЦБ предложил банкам 1,1 трлн рублей. Объем размещения составил 836,6 млрд рублей, не дотянув, таким образом, до лимита регулятора, однако превысил объем заявок недельной давности (791,1 млрд рублей). Отметим, что еще в конце мая бюджет компенсировал отток ликвидности на налоговые платежи, а в начале июня приток средств по бюджетному каналу продолжился, поэтому увеличение объема размещения на депозитах в ЦБ является логичным результатом притока бюджетных средств", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.