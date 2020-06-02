Цены "длинных" евробондов РФ во вторник продолжили расти, в остальных бумагах рост приостановился

Москва. 2 июня. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник продолжили умеренно подрастать, в то время как в остальных бумагах рост приостановился. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в "длинном" сегменте.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 1 июня на 20 базисных пунктов и составила 116,09% от номинала, что соответствует доходности 1,885% годовых (рост на 5,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 0,5 базисного пункта, составив 102,67% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,155% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 5,5 базисного пункта и составил 173 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 60 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 143,95% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,185% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 61 базисный пункт, поднявшись до 138,2% от номинала (доходность снизилась также на 3 пункта и составила 3,185% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали всего на 1,5 базисного пункта, до 114,805% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 2,1% годовых), а с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 110,96% от номинала (доходность - 1,445% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 105 базисных пунктов, подорожав до 136,56% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 3,215% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 21 базисный пункт - до 113,19% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 2,22% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций сегодня консолидировался на достигнутых достаточно высоких ценовых уровнях. Изменения котировок в "коротких" и среднесрочных бумагах были незначительными, так как инвесторы посчитали, что суверенные спреды в этом сегменте, заметно сузившиеся в последнее время, уже достаточно низкие и вполне отражают справедливую премию к доходности базовых активов. Вместе с тем в "длинных" выпусках евробондов РФ все еще сохраняется спрос, и поэтому котировки продолжают расти, в частности ценовой рост в бумагах с погашением в 2035-2047 годах составил сегодня от 0,5% до 1%. Таким образом, в данном сегменте все еще сохраняется потенциал для дальнейшего сужения спредов к US Treasuries. Причиной сохраняющейся покупки отечественных евробондов является достаточно высокий уровень долларовой ликвидности российских банков, что позитивно сказывается и на динамике российского рубля, который продолжает обновлять максимумы с начала марта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.