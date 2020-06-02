Рынок акций РФ во вторник поднялся вплотную к 2800п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти

Москва. 2 июня. Рынок акций РФ во вторник ускорил рост вслед за мировыми площадками на ожиданиях запуска мировой экономики после пандемии COVID-19 и ралли нефти на ожиданиях продления сделки ОПЕК++ (Brent притормозила при подходе к рубежу $40 за баррель); индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2800 пунктов, обновив максимум с начала марта вместе с индексом РТС на фоне укрепления рубля и взлета Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2796,51 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1277,85 пункта (+2,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,6%.

Доллар просел до 68,96 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали рублевые акции Сбербанка (+4,1% и +4,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,2% и +1% "префы"), "Аэрофлота" (+3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в первом квартале нарастил чистый убыток по МСФО на 43%, до 22,5 млрд рублей. Компания в апреле-мае привлекла у российских банков кредиты на общую сумму более 36 млрд рублей, реструктурировала кредит Альфа-банка на 7 млрд рублей. По заявлению компании, она ожидает восстановления рынка "в самое ближайшее время".

Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%, до 41,6 рубля) одобрили дивиденды за четвертый квартал 2019 года в размере 1,507 рубля на акцию.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, нефть продолжает дорожать с пятницы, обновляя 2-месячные максимумы, инвесторы стараются игнорировать плохие новости (сохраняется напряженность между США и Китаем, не прекращаются протесты в США), переключив внимание на выход мировых экономик из карантина. Цена нефти Brent приблизилась к отметке $40 за баррель, что укрепляет рубль и подогревает российские индексы акций. В лидерах роста ожидаемо выступают акции компаний нефтегазового и горно-металлургического секторов, а крепкий курс рубля оказывает поддержку бумагам банков, ритейлеров и энергетических компаний.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки часто бывают иррациональными и текущая ситуация вполне подходит под это определение. В основном на рынках сейчас доминируют ожидания восстановления глобальной экономики, или ключевых регионов, после ослабления пандемии COVID-19 в сопровождении масштабных денежных стимулов. Также важным для российского рынка остается восстановление котировок нефти (Brent стремится к отметке $40 за баррель). Среди слабых бумаг дня вновь оказались "Полюс" и Polymetal (MOEX: POLY), что отражает рост аппетитов к риску, а не к защитным бумагам.

Рубль укрепил свои позиции не только против доллара, но и по отношению к единой европейской валюте. Этому способствует как дорожающая нефть, так и разница в ставках. В оперативном плане ожидания смягчения денежной политики ЦБ РФ также продолжают оказывать поддержку.

В Европе также предпочитают не замечать сигналы о возможном возвращении торговой конфронтации США и Китая, а также угрозы Трампа применить войска для ликвидации уличных беспорядков в США. Нефть растет в надежде на продление наиболее жестких ограничений добычи в рамках ОПЕК+. Планы провести встречу ранее намеченного срока говорят о высоком уровне согласия и отсутствии необходимости для дополнительных консультаций или изучения рынка.

Тема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США пока игнорируются рынком, хотя являются весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе. Основные надежды связаны с дальнейшим рестартом экономики после пандемии COVID-19. Впрочем, эпидемиологи предупреждают, что беспорядки на улицах с массовым скоплением людей могут привести ко второй волне распространения эпидемии в США, отмечает Кочетков.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, "Аэрофлот" в первом квартале увеличил убыток на 43% в годовом выражении, при этом выручка упала достаточно умеренно и лишь на 10% оказалась ниже уровня первого квартала 2019 года. Подросли акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%) на фоне отчетности по МСФО за январь-апрель, которая показала снижение чистой прибыли в годовом выражении на 19% (до 40,7 млрд руб.). В то же время в апреле прибыль ВТБ составила 0,9 млрд руб., несмотря на ухудшение экономических условий в этот месяц.

На внешних фондовых площадках наблюдается уверенный рост на фоне энтузиазма в связи с постепенным снятием карантинных мероприятий в мире. В то же время технические индикаторы свидетельствуют о приближении коррекционного периода. Пока рынки достаточно спокойно реагируют на негативные новости. Риторика Трампа в отношении привлечения дополнительных сил для нейтрализации беспорядков может привести к новой волне противостояния недовольных и полиции. Агентство Bloomberg сообщило, что китайские компании пока не закупают продовольствие по торговому соглашению с США в связи с ожиданиями снятия льготного режима торговли США с Гонконгом.

Нефть Brent тестирует очередной 2-месячный максимум и превысила $39 за баррель, а для доллара техническая картина складывается в пользу стабилизации курса на текущих уровнях. Продажи валюты Банком России оказывают поддержку рублю, хотя правительство может быть заинтересовано в более высоком курсе доллара в целях покрытия недополученных доходов бюджета. На текущей неделе внимание игроков привлекут статистика по уровню занятости в США за май и отчетность ряда крупнейших российских эмитентов ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "АЛРОСА", "Татнефть", Сбербанк), отмечает Беденков.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, экономическая жизнь после эпидемии коронавируса еще не наладилась, но фондовые и сырьевые рынки играют на опережение. На рынке нефти инвесторы разогрели котировки в ожидании, что страны ОПЕК+ в конце недели продлят соглашение по ограничению нефтедобычи. За последние шесть недель цены на нефть марки Brent удвоились, хотя спрос на нефть не восстанавливается с такой же скоростью - запасы нефти на побережье США растут. Из сообщений СМИ трейдеры знают, что Саудовская Аравия ведет переговоры о более значительных сокращениях нефтедобычи. Поскольку встреча ОПЕК+ перенесена на 4 июня, у нефтетрейдеров не очень много времени для "бычьей" игры, поскольку после встречи наиболее вероятна фиксация прибыли по "длинным" позициям. Далее внимание игроков переключится на напряженные отношения между США и Китаем, которые тормозят восстановление мировой экономики (например, Китай недавно частично приостановил импорт американской сои, что не может понравиться Трампу).

Ближайшее сопротивление у Brent находится на уровне $39,7 за баррель. Торговая напряженность между США и Китаем и беспорядки в крупных городах США, вызванные смертью Джорджа Флойда, пока не сильно влияют на товарные рынки.

Для индекса S&P 500 сильная зона сопротивления расположена в коридоре 3070-3116 пунктов, а на графике индекса МосБиржи есть зона сопротивления 2800-2840 пунктов. С покупкой акций сейчас надо быть осторожным, поскольку коррекция как всегда придет в самый неожиданный момент, считает Верников.

Во вторник в Азии продолжился рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%) на фоне постепенного снятия карантинных ограничений в странах региона, растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,9-3,7%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2% и превысил 3060 пунктов).

Протесты, продолжающиеся в городах США, на текущий момент не оказали существенного влияния на финансовые рынки, однако они могут воспрепятствовать восстановлению экономической активности.

На нефтяном рынке цены во вторник выросли на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября; цена Brent к 18:50 МСК на $1,65 превысила уровень суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $39,28 за баррель (+2,5% и +1,3% в понедельник), июльская цена WTI - $36,21 за баррель (+2,2% и -0,1% в понедельник).

Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном сокращении нефтедобычи сроком на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса. По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля.

Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+12,3%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+11,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+8,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+6%), ГДР TCS (+4,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,1%).

Подешевели бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-32,1%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-5,3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-4,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-4,3%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,797 млрд рублей (из них 24,294 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).