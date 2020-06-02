Курс рубля в июне может протестировать уровень 67,00-67,35 руб./$1 - Газпромбанк

Курс рубля в июне может протестировать уровень 67,00-67,35 руб./$1, от которого может начаться техническая коррекция в сторону понижения, считает аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Владимир Кравчук.

Как говорится в обзоре банка, проведенный анализ временных рядов пары доллар/рубль позволяет сделать следующие выводы: среднесрочный тренд в паре доллар/рубль в настоящее время снова стал нисходящим, на что указывают основные трендовые индикаторы; с позиции технического анализа пара доллар/рубль тестирует сильную область поддержки 67,3325-70,6725 руб./$1, заданную мартовским скачком вверх; в краткосрочном плане в паре доллар/рубль еще можно ожидать продолжения технической коррекции в сторону понижения, по крайней мере, до отправной точки скачка 67,3325 руб./$1, поскольку среднесрочный тренд стал нисходящим.

Таким образом, по мнению Кравчука, с учетом приведенных выше тенденций можно сделать следующее заключение: технический потенциал укрепления рубля еще на 2,9% сохраняется, его реализация в основном зависит от динамики доллара на внешних рынках.

Более того, эксперт считает, что, если курс рубль уверенно пробьет нижнюю границу указанного диапазона, это будет означать перелом долгосрочного тренда, который пока для доллара является восходящим.

"В этом случае доллар на горизонте одного года может упасть до 60 руб. Вероятность реализации такого сценария мала, но отлична от нуля, ибо веские причины для обрушения доллара вполне могут возникнуть", - пишет Кравчук.