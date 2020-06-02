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02 июня 2020 года 15:37

Рубль днем несколько усилил рост к доллару и евро благодаря ускорившей повышение нефти

Москва. 2 июня. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" и торгуются во вторник днем вблизи минимальных значений с начала марта; рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти и интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 68,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 39,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 69 руб./$1 впервые с 6 марта. Евро стоил 76,77 руб./EUR1, подешевев на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 29,8 копейки - до 72,35 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 июня на 72,83 копейки, до 68,9831 руб./$1, и уменьшил курс евро на 85,94 копейки, до 76,7782 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря дорожающей нефти и интересу инвесторов к рисковым активам. Участники рынка продолжают следить за ситуацией в отношениях США и Китая и усилиями Соединенных Штатов и других стран мира по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

На рынках ослабло беспокойство по поводу напряженности торговых отношений между США и Китаем после решения президента Дональда Трампа не объявлять новые торговые санкции в отношении КНР из-за ситуации вокруг Гонконга. Тем временем представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал в понедельник, что власти КНР предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Вашингтона в отношении Гонконга.

В то же время, в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе 25 мая. Трамп призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своих территориях, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии. Участники рынков, помимо прочего, беспокоятся, что охватившие страну беспорядки могут спровоцировать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эксперты ожидают, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард объявит о расширении программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой в настоящее время составляет 750 млрд евро.

ЕЦБ уже потратил более 210 млрд евро из программы, и такими темпами ее средства будут исчерпаны уже в октябре.

Рост цен на нефть ускорился во вторник на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.

Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 2,56% - до $39,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 2,31% - до $36,26 за баррель.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном сокращении нефтедобычи сроком на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса.

Их соглашение предполагает, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, а в дальнейшем темпы сокращений будут замедляться. Так, с июня до конца 2020 года снижение должно составить 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля.

Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники.

В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что "эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен".

"Основным фактором поддержки для рубля в текущих условиях выступает уверенный рост нефтяных котировок, ключевыми факторами чего выступают ожидания скорого восстановления спроса на энергоносители в условиях возврата мировой экономики к росту, а также вероятное продление текущих квот ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на несколько месяцев. В этих условиях рублевая цена на нефть марки Urals накануне вернулась к уровням, заложенным в российский бюджет. В случае сохранения такой ситуации продажи валюты в рамках действующего бюджетного правила в ближайшие месяцы продолжат сокращаться (в этом месяце мы ожидаем сокращения продаж валюты до 130 млрд рублей). На наш взгляд, текущий оптимизм на глобальных площадках выглядит избыточным. После квартальной экспирации фьючерсов и опционов в середине июня глобальные рынки могут стать более чувствительными к негативным новостям. В результате политическая напряженность в США, а также эскалация отношений между США и Китаем могут выступить в роли риск-факторов для высокодоходных активов и российской валюты на горизонте июня", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Российская валюта получает поддержку с рынка нефти, где котировки марки Brent впервые с 11 марта текущего года преодолели отметку в $39 за баррель. Цены на нефть растут на ожиданиях встречи стран ОПЕК+ и продления соглашения по ограничению добычи. В результате рубль продолжил укрепление, уже при открытии торгов пара "доллар-рубль" опустилась ниже 69 руб./$1 впервые с 6 марта. На глобальном рынке доллар также снижается к основным мировым валютам, отражая наряду с растущими фондовыми индексами сохраняющийся аппетит инвесторов к риску на фоне того, что противоречия между США и Китаем пока не коснулись их действующей торговой сделки. Следует отметить, что пока финансовые рынки не демонстрировали беспокойство в отношении беспорядков в США, однако сложившаяся ситуация может в том числе ускорить темпы распространения пандемии в стране, что замедлит полноценный выход из карантина с соответствующими экономическими последствиями", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ориентиром инвесторов в российские активы остается ситуация на рынке нефти и аппетит к риску. Намеченный позитив, а именно успех переговоров ОПЕК++ о продлении текущих объемов сокращений добычи за пределы июня, поддержит котировки и позволит рублю закрепиться в диапазоне 68-71 руб./$1. Продолжит поддерживать рост и спрос со стороны глобальных инвесторов, который остается высоким в связи с ожиданиями смягчения денежно-кредитных условий", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 2 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 836,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 110 млрд рублей и спросе 836,6 млрд рублей) в среднем по ставке 5,41% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 мая, банки разместили 770 млрд рублей (при лимите 770 млрд рублей и спросе 791,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,39% годовых.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ 29 и 28 мая продавал валюту на 11,3 млрд рублей в день. 27 мая ЦБ РФ продал валюту на 11,4 млрд рублей, продажа валюты за первые два дня минувшей недели составила 22,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на последней неделе мая ЦБ РФ продал валюту на 56,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 5,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 4 б.п. - до 5,68% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 3 б.п. - до 5,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 5,64% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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