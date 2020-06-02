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02 июня 2020 года 15:30
Снижение августовских дивидендов компаний и перенос банками выплат на октябрь окажет поддержку рублю летом - Sova Capital
Снижение дивидендных платежей российскими компаниями в августе и перенос госбанками выплат на октябрь сможет поддержать рубль этим летом, полагает экономист инвестиционной компании Sova Capital Артем Заигрин. "Рубль получит больше поддержки этим летом от выплат дивидендов по сравнению с 2019 годом. Сезонная структура платежей в этом году ослабит волатильность рубля в июле из-за переноса выплаты большого объема рублевых дивидендов на октябрь, в то время как дивидендные платежи экспортеров могут способствовать росту рубля в июне и июле. Недавнее восстановление цен на нефть, которое, как мы думали, произойдет позднее; снижение спроса на путешествия в связи с пандемией коронавируса и политика ЦБ РФ по компенсации падающего экспортного потока при низких ценах на нефть (менее $25 за баррель) также поможет рублю подавить волатильность в летние месяцы", - говорится в обзоре инвесткомпании. Согласно базовому сценарию эксперта, дивидендные выплаты крупнейших российских государственных банков - Сбербанка (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR) - следует ожидать в октябре из-за переноса годовых собраний на сентябрь. При этом в случае уменьшения дивидендных платежей банками в октябре курс рубля может вырасти, поскольку миноритарные акционеры будут меньше конвертировать в валюту номинированные в рублях дивиденды. "Мы видим повышательные риски для нашего прогноза по рублю на 2020 год (73 руб./$1) и не исключаем более быстрого достижения рублем нашей цели в 2021 году на уровне 68,2 руб./$1", - пишет экономист.
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02 июня 2020 года 19:45
Рубль вечером растерял рост первой половины дня и лишь немного меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов
Москва. 2 июня. Доллар отыграл почти все потери и лишь незначительно снижается, евро перешел к небольшому повышению на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник вечером, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании с внешних рынков новых стимулов к движению. читать дальше
.02 июня 2020 года 19:25
Москва. 2 июня. Рынок акций РФ во вторник ускорил рост вслед за мировыми площадками на ожиданиях запуска мировой экономики после пандемии COVID-19 и ралли нефти на ожиданиях продления сделки ОПЕК++ (Brent притормозила при подходе к рубежу $40 за баррель); индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2800 пунктов, обновив максимум с начала марта вместе с индексом РТС на фоне укрепления рубля и взлета Сбербанка. читать дальше
.02 июня 2020 года 19:22
Москва. 2 июня. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник продолжили умеренно подрастать, в то время как в остальных бумагах рост приостановился. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в "длинном" сегменте. читать дальше
.02 июня 2020 года 19:11
ГК "ФИНАМ" рекомендует держать "Ленэнерго ао" с целевой ценой 6,2 руб. на 12 мес. и "Ленэнерго ап" - с целевой ценой 164 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Ленэнерго" сохранила уровень прибыли в 1К 2020, несмотря на "встречный ветер" теплой зимы и... читать дальше
.02 июня 2020 года 18:58
"БКС Глобал Маркетс" оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. "Корзина остается без изменений, при этом средняя дивдоходность сокращается на фоне ралли рынка и... читать дальше
.02 июня 2020 года 18:23
Курс рубля в июне может протестировать уровень 67,00-67,35 руб./$1, от которого может начаться техническая коррекция в сторону понижения, считает аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Владимир Кравчук. Как говорится в обзоре банка, проведенный анализ временных рядов пары доллар/рубль позволяет... читать дальше
.02 июня 2020 года 18:06
Снижение августовских дивидендов компаний и перенос банками выплат на октябрь окажут поддержку рублю летом - Sova Capital
Снижение дивидендных платежей российскими компаниями в августе и перенос госбанками выплат на октябрь смогут поддержать рубль этим летом, полагает экономист инвестиционной компании Sova Capital Артем Заигрин. "Рубль получит больше поддержки этим летом от выплат дивидендов по сравнению с 2019... читать дальше
.02 июня 2020 года 17:39
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции "Русагро" и повышают их целевую цену, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика ГК Наталии Малых, прибыль с вложений может составить 16% в перспективе года. "Русагро" - один из крупнейших производителей в России сахара, свинины,... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:47
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 135 рублей до 150 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Несмотря на непростую... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:25
Торговые отношения США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти существенными рисками в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
ема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Котировки нефти продолжили рост в надежде на продление наиболее жёстких ограничений добычи в рамках ОПЕК+, планы... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:03
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года - Julius Baer
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. Опубликованные в понедельник данные по производственным PMI подтвердили, что снижение темпов роста в мае замедлилось. Такие показатели были широко ожидаемы... читать дальше
.02 июня 2020 года 15:37
Москва. 2 июня. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" и торгуются во вторник днем вблизи минимальных значений с начала марта; рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти и интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.02 июня 2020 года 15:03
Фактор ликвидности продолжит поддерживать рынок ОФЗ, дополнительной поддержкой выступит укрепление рубля - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка отмечают, что на прошлой неделе доходность ОФЗ изменилась разнонаправленно – сравнительно короткие выпуски снизились в доходности на 6-8 б.п. на фоне реинвестирования инвесторами средств от погашения выпуска 26214, при этом длинные выпуски прибавили в доходности 5-8 б.п.... читать дальше
.02 июня 2020 года 14:43
Унция золота "застряла" вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в... читать дальше
.02 июня 2020 года 14:20
Возможно, российская валюта близка к тактическому отскоку, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рубль демонстрирует мощный подъем по отношению к основным валютам, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Доллар провалился ниже отметки 68,6 впервые с 6 марта. Это шестая... читать дальше
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