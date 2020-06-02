Котировки золота будут двигаться в противофазе с нефтью - ИК "Фридом Финанс"

Унция золота "застряла" вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в зону $40-45, то унция продолжит дешеветь до $1690-1710. Если случится уход нефти обратно к $35, то весьма вероятно продолжение ралли золота к отметкам $1800-1850", - считает аналитик компании Валерий Емельянов.