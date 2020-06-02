Возможно, российская валюта близка к тактическому отскоку - ИК "Фридом Финанс"

Возможно, российская валюта близка к тактическому отскоку, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Рубль демонстрирует мощный подъем по отношению к основным валютам, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Доллар провалился ниже отметки 68,6 впервые с 6 марта. Это шестая сильная для рубля сессия, и, похоже, что российская валюта близка к тактическому отскоку. Не исключено, что при широкой волатильности в нефти мы увидим снижение доллара до конца этой недели до 67,3 за единицу. Но более вероятным сейчас выглядит рост американской валюты обратно к уровням 69,5-70,5", - пишет он.

Падение евро к рублю сдерживается его ростом по отношению к доллару." Европейская валюта во вторник вышла на новый локальный минимум - 76,6, и, вероятно, он не будет последним. Психологическим препятствием для игроков может стать диапазон 75,6-76 рублей за евро, от которого произойдет временный разворот тренда. Евро до конца недели может вновь подорожать до 78,5-79 рублей за единицу", - указывает В. Емельянов.