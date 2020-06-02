BofA внес МТС, Норникель, ФосАгро и Х5 в список топ-10 post-COVID winners региона EEMEA

Bank of America (BofA) составил список топ-10 компаний региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), которые больше других выиграют после вызванного COVID-19 кризиса (post-Covid winners). Для бумаг всех этих компаний дается долгосрочная рекомендация "покупать".

Как говорится в обзоре инвестбанка, из российских компаний в данный список вошли ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС), ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и X5 Retail (MOEX: FIVE) Group.

Кроме того, топ-10 post-COVID winners включает Aspen, Naspers, Play, Prosus, ENBD, "Казатомпром".

"Топ-10 региона EEMEA отражает широту вероятных изменений после кризиса, вызванного пандемией: цифровизация, рост внимания к здоровью, изменение потребительских предпочтений, а также важность локализованных цепочек поставок и государственного протекционизма. Наш лучший выбор в области здравоохранения - Aspen. Другими вероятными бенефициарами EEMEA являются МТС, Naspers, Play и Prosus, которые могут выиграть в связи с развитием цифровизации и изменением потребительских предпочтений (электронная коммерция, электронные развлечения, доставка еды, онлайн-платежи). Менее очевидными победителями на фоне изменения потребительских предпочтений являются ENBD (онлайн-платежи) и X5 (большие данные, онлайн-продажи)", - говорится в обзоре.

Эксперты также считают, что изменение потребительских предпочтений тесно связано с растущей важностью ESG (экология, социальные вопросы, управление).

"Фактор окружающей среды станет еще более значительным. Некоторыми из вероятных бенефициаров в EEMEA являются "Норильский никель" (никелевый ключевой материал для электромобилей), "ФосАгро" (меньше примесей, чем у конкурентов) и даже "Казатомпром" (поставляет уран, который все чаще рассматривается как чистое топливо для производства электроэнергии). Кроме того, победителями после COVID-19 могут стать компании, которые имеют локализованные цепочки поставок и поддержку правительства (то есть национальные чемпионы, важные поставщики, отрасли стратегического национального значений)", - пишут аналитики BofA.