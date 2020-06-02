Бонды PGILLN 22, 23 и 24 выглядят более интересными в отличие от бумаг GMKNRM 22, 23, 24 и METINR 24 - Райффайзенбанк

Ввиду благоприятных перспектив на рынке золота бонды PGILLN 22 (YTM 2,12%), PGILLN 23 (YTM 2,38%) и PGILLN 24 (YTM 2,58%) выглядят более интересными в отличие от бумаг GMKNRM 22, 23, 24 и METINR 24, предлагающих такую же доходность, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Инвесторам с более высоким аппетитом к риску можно также рассмотреть POGLN 22 c YTM 6,1%.

"Крупнейший российский производитель золота Polyus (ВВ/Ba1/BB) опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО, которые мы оцениваем нейтрально. Несмотря на падение выручки и EBITDA относительно рекордно высоких показателей 4 кв. (что связано с временными техническими факторами), долговая нагрузка продолжила снижаться до 0,96х благодаря сокращению долга и росту EBITDA г./г. ", - отмечает аналитик банка Ирина Ализаровская.

По итогам 1 кв. на счетах компании накоплено 1,8 млрд долл., которые частично были направлены на погашение евробонда ( в обращении оставалось 677,5 млн долл.) после отчетной даты, также был досрочно погашен PGILLN 21 conv. (186 млн долл. конвертированы в акции), что снизит размер долга, а с ростом операционной прибыли (восстановление объемов продаж и продолжающееся ралли цен на золото, +8% к ценам 1 кв.) приведет к дальнейшему снижению Чистый долг/EBITDA (которое и так невысоко). Тем не менее, еще пока не выплачены дивиденды за 2П 2019 г. в объеме 462 млн долл., выплата которых, по оценкам эксперта Райффайзенбанка, не повысит долговую нагрузку выше 1,0х.