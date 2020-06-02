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02 июня 2020 года 11:57

Рынок акций РФ утром продолжил рост во главе с "Аэрофлотом", индекс РТС превысил 1260п

Москва. 2 июня. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью благодаря постепенному снятию карантинных ограничений из-за COVID-19 и ожиданиям продления сделки ОПЕК++; индекс РТС превысил 1260 пунктов и обновил максимум с начала марта во главе с бумагами "Аэрофлота".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2764,94 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1261,93 пункта (+1,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 69,04 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1% и +0,6% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%, до 41,37 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в первом квартале нарастил чистый убыток по МСФО на 43%, до 22,5 млрд рублей. Компания в апреле-мае привлекла у российских банков кредиты на общую сумму более 36 млрд руб., реструктурировала кредит Альфа-банка на 7 млрд руб. По заявлению компании, она ожидает восстановления рынка "в самое ближайшее время".

Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" одобрили дивиденды за четвертый квартал 2019 года в размере 1,507 рубля на акцию.

Просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%).

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, страновые майские данные по деловой активности в промышленности, указавшие на рост в КНР и замедление спада в большинстве других стран (в первую очередь США), позволили мировым рынкам продолжить рост. Поддержку оказывает также и улучшение ценовой конъюнктуры рынка нефти, закладывающегося на продление сделки по ограничению добычи по итогам близящегося саммита ОПЕК+, а также решение Аргентины продлить переговоры о реструктуризации госдолга до 12 июня во избежание дефолта.

Протестные волнения в США и сообщения о возможной приостановке КНР закупок сельскохозяйственной продукции в США, угрожающие обострением торговых отношений между двумя странами, оказывают сдерживающее влияние на "быков". В среду интерес будут представлять страновые данные по деловой активности в секторе услуг, наиболее пострадавшей в ходе карантинов, а также данные от ADP по рынку труда в США.

Индекс МосБиржи продолжает отыгрывать крепость нефти и рубля и может продвинуться к верхней границе диапазона 2750-2800 пунктов, а при сохранении внешнего оптимизма попытаться протестировать ее верхнюю границу, считает аналитик.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рубеж 2800 пунктов по индексу МосБиржи пока недосягаем, а любой негативный повод может привести к сильным распродажам акций. Желание зафиксировать прибыль будет усиливаться, если американский рынок не пойдет в уверенный рост. Учитывая обострение американо-китайских отношений, поводов для этого нет.

Нефтяной рынок ждет встречи стран ОПЕК+, на которой должен решиться вопрос, сократят ли страны картеля квоты на добычу, как это зафиксировано в текущем договоре, или продлят их на несколько месяцев для более быстрого достижения баланса на мировом рынке. Но даже при позитивном раскладе вряд ли нефть Brent сможет превысить $40 за баррель. При достижении этого уровня совсем не исключено, что сланцевые производители перестанут сворачивать проекты. Поэтому, если нефть сумеет дойти до $40 или чуть выше, не исключен дальнейший кратковременный сильный откат в район $33-35 за баррель, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, доллар на Forex чувствует себя неуверенно из-за массовых беспорядков в США, которые могут спровоцировать как вторую волну COVID-19, так и более длительное восстановление после первой. Также существует политический момент: среди афроамериканцев преобладают симпатии в пользу демократической партии, а это означает, что расовые столкновения всего за несколько месяцев до выборов способны мобилизовать электорат против Трампа. Экономические последствия волны насилия могут заставить ФРС пойти на еще большее расширение количественной программы.

Азиатские рынки во вторник продемонстрировали осторожный рост. Риском остается возможное обострение отношений Пекина и Вашингтона, но на фоне внутренних беспорядков в США данный сценарий пока не находится на первом плане. Рынок нефти пока живет слухами и неофициальной информацией - встреча ОПЕК+ может состояться уже 4 июня, где главным вопросом обсуждения будет продление максимальных ограничений еще на два месяца (на июль-август). Сомнение вызывала позиция России, но похоже, с российской стороны также есть понимание необходимости стабилизации рынка на более высоких ценовых уровнях. Краткосрочным риском для котировок являются ожидания по запасам в США, считает аналитик.

Тем временем, во вторник проседают промышленные и драгоценные металлы, а также фьючерсы на основные индексы США. В подобных условиях российскому рынку будет сложно показать какой-либо значимый прирост. В течение дня может проясниться ситуация с позицией РФ по вопросу продления ограничений добычи нефти, что способно улучшить ситуацию с котировками индикативных контрактов, полагает Кочетков.

В США индексы накануне выросли на 0,4-0,7% на фоне усиления надежд на восстановление экономики. Инвесторы продолжили следить за ситуацией в отношениях США и Китая и усилиями Соединенных Штатов и других стран мира по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал в понедельник, что власти КНР предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Вашингтона в отношении Гонконга.

Во вторник в Азии также продолжился рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%) на фоне постепенного снятия карантинных ограничений в странах региона, растет Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,7-3,2%) и вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,2%).

Народный банк Китая (НБК) направит 400 млрд юаней ($56,1 млрд) на выкуп кредитов, выданных региональными банками. Это, по оценкам китайского ЦБ, приведет к увеличению объемов нового кредитования малого бизнеса на 1 трлн юаней.

Протесты, продолжающиеся в городах США, на текущий момент не оказали существенного влияния на финансовые рынки, однако они могут воспрепятствовать восстановлению экономической активности.

На нефтяном рынке цены во вторник продолжают подъем на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября; цена Brent находится на $1,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 1 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $38,81 за баррель (+1,3% и +1,3% в понедельник), июльская цена WTI - $35,79 за баррель (+1% и -0,1% в понедельник).

Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном сокращении нефтедобычи сроком на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса. По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля.

Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+17,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+8,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+7,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-6,6%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-3,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,478 млрд рублей (из них 2,955 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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