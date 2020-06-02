Основным фактором поддержки для рубля в текущих условиях выступает уверенный рост нефтяных котировок - "Нордеа банк"

Российская валюта в ходе утренних торгов сохраняет наиболее крепкие с начала марта уровни вблизи 69 в паре с долларом США и ниже 77 в паре с евро, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Основным фактором поддержки для рубля в текущих условиях выступает уверенный рост нефтяных котировок.

"Контракты на Brent накануне приблизились к отметке $39/bbl и в утренние часы сохраняют данные комфортные уровни, - комментирует аналитик банка Григорий Жирнов. - Ключевыми факторами роста нефтяных котировок выступают ожидания скорого восстановления спроса на энергоносители в условиях возврата мировой экономики к росту, а также вероятное продление текущих квот ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на несколько месяцев. В этих условиях рублевая цена на нефть марки Urals накануне вернулась к уровням, заложенным в российский бюджет".

По мнению эксперта, в случае сохранения такой ситуации продажи валюты в рамках действующего бюджетного правила в ближайшие месяцы продолжат сокращаться (в этом месяце мы ожидаем сокращения продаж валюты до 130 млрд. руб.).

"Текущий оптимизм на глобальных площадках выглядит избыточным, - полагает Григорий Жирнов. - После квартальной экспирации фьючерсов и опционов в середине июня глобальные рынки могут стать более чувствительными к негативным новостям. В результате, политическая напряженность в США, а также эскалация отношений между США и Китаем могут выступить в роли риск-факторов для высокодоходных активов и российской валюты на горизонте июня".