Рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов на фоне дорожающей нефти

Москва. 2 июня. Доллар и евро заметно снижаются на "Московской бирже" и торгуются во вторник утром на минимальных значениях с начала марта; рубль активно растет к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти и интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,9-69,03 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,96 руб./$1 (-16,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар торгуется ниже 69 руб./$1 впервые с 6 марта. Евро подешевел до 76,64 руб./EUR1 (-30,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,77 копейки к уровню закрытия понедельника, до 72,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 75,64 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 99,01 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря дорожающей нефти и интересу инвесторов к рисковым активам. Участники рынка продолжают следить за ситуацией в отношениях США и Китая и усилиями Соединенных Штатов и других стран мира по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

На рынках ослабло беспокойство по поводу напряженности торговых отношений между США и Китаем после решения президента Дональда Трампа не объявлять новые торговые санкции в отношении КНР из-за ситуации вокруг Гонконга. В то же время, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал в понедельник, что власти КНР предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Вашингтона в отношении Гонконга.

Цены на нефть поднимаются во вторник на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября. Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник выросла на 1,1% - до $38,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,87% - до $35,75 за баррель.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном сокращении нефтедобычи сроком на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса.

Их соглашение предполагает, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, а в дальнейшем темпы сокращений будут замедляться. Так, с июня до конца 2020 года снижение должно составить 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля.

Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники.