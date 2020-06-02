Нефть вряд ли сможет подняться выше $40 за баррель - "Алор Брокер"

Специалисты "Алор Брокер" даже при позитивном раскладе не видят нефть дороже 40 долларов за баррель, сообщается в комментарии компании.

Рынок нефти ждет встречи стран ОПЕК+, на которой должно решиться сократят ли страны картеля квоты на добычу, как это зафиксировано в текущем договоре, или продлят их на несколько месяцев для более быстрого достижения баланса на мировом рынке, отмечает аналитик компании Алексей Антонов.

"Впрочем, даже при позитивном раскладе не видим нефти дороже 40 долларов за баррель. Более того, при достижении этого уровня совсем не исключено, что сворачивать проекты перестанут сланцевые производители. Поэтому, если нефть сумеет дойти до 40 долларов (или чуть выше), не исключен дальнейший кратковременный сильный откат в район 33-35 долларов за баррель. Пока же рынок ждет позицию России по вопросу дальнейших квот", - пишет А. Антонов.