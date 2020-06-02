Вероятно возвращение 10-летних ОФЗ в диапазон 5,45-5,50% годовых - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ждут во вторник сохранения позитивного настроя инвесторов и возвращения 10-летних ОФЗ в диапазон 5,45-5,50% годовых, говорится в комментарии банка.

"Кривая доходности ОФЗ в понедельник сместилась вниз на 3-5 б.п. Оптимизм инвесторов в рублевые облигации вырос на фоне восстановления деловой активности в мире, что продемонстрировали опубликованные индексы PMI. В мае индекс Global PMI mfg, характеризующий активность в производственном секторе, вырос до 42,4 пунктов по сравнению с 39,6 в апреле. Улучшение показателя продемонстрировали США, Еврозона, Великобритания, Россия, Бразилия, Мексика, Индия, Турция. Рост нефтяных цен выше 38 долларов за баррель Brent на ожиданиях продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти также усилил спрос на рублевые облигации, - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Во вторник ждем сохранения позитивного настроя инвесторов и возвращения 10-летних ОФЗ в диапазон 5,45-5,50% годовых".