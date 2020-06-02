02 июня 2020 года 09:58
Утренние прогнозы: рынок акций во вторник продолжит рост с "нефтянкой" в авангарде
По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи во вторник продолжит отыгрывать крепость нефти и рубля и сможет продвинуться к верхней границе диапазона 2750-2800 пунктов. "Лучше рынка" будет выглядеть нефтянка из-за относительно высоких цен на нефть.
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, но отступили от максимумов дня. Индикаторы к завершению сессии вернулись в рамки диапазонов 2700-2800 и 1170-1250 пунктов.Краткосрочная техническая картина на рынке остается нейтральной. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2700-2800 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль получат некоторую поддержку от покупок на американских площадках накануне, а также высоких цен на нефть, в связи с чем могут выйти в умеренный плюс. В течение сессии, ввиду отсутствия ориентиров со стороны статистики, не исключена небольшая фиксация прибыли по рисковым активам".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи во вторник продолжит отыгрывать крепость нефти и рубля и сможет продвинуться к верхней границе диапазона 2750-2800 пунктов. При неухудшении внешнего фона возможны попытки тестирования верхней границы указанного диапазона".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций сумел завершить понедельник чуть более чем полупроцентным ростом, однако к району сопротивления около отметки 2800 пунктов рублевый индикатор рынка даже не подошел. Это начинает настораживать: сейчас любой негативный повод может привести к сильным распродажам. Внешний фон перед открытием торгов вторника можно назвать нейтральным: слабо падают американские фьючерсы, и слабо же растет нефть. Так что открытие нас ждет нейтральное. Дальнейшая судьба рынка определится внешним фоном, но следует учитывать, что желания продавать будут усиливаться, если американский рынок не пойдет в уверенный рост. Но, учитывая обострение американо-китайских отношений, поводов для этого нет. "Лучше рынка" будет выглядеть нефтянка из-за относительно высоких цен на нефть".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,4-1%, в диапазоне 2760-2780 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он вполне способен продолжить подъем в район 2790 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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