Возможно движение USD/RUB к поддержке в районе 68,5-69 - "Открытие Брокер"

Возможно движение пары USD/RUB в сторону поддержки в районе 68,5-69, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"Рубль в понедельник активно укреплял свои позиции, ориентируясь на котировки нефти. Кроме того, восстановление китайской экономики после COVID-19 также предоставляет надежды на устойчивость российского экспорта в эту страну. И, наконец, сам доллар чувствовал себя неуверенно на глобальном рынке из-за массовых беспорядков в США, которые могут спровоцировать как вторую волну COVID-19, так и более длительное восстановление после первой, - отмечает ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. - Впрочем, также существует политический момент. Среди афроамериканцев преобладают симпатии в пользу демократической партии, а это означает, что расовые столкновения всего за несколько месяцев до выборов способны мобилизовать электорат против Д. Трампа. Экономические последствия волны насилия могут заставить ФРС пойти на ещё большее расширение количественной программы. Уже сейчас можно говорить, что долг США достигнет уровней военных лет. К вечеру понедельника индекс доллара терял почти 0,5%, и это ещё не предел. В паре USD/RUB может состояться движение в сторону поддержки 68,5-69".