Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2760-2780 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию вторника в диапазоне 2760-2780 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,4-1%, в диапазоне 2760-2780 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он вполне способен продолжить подъем в район 2790 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Выхода значимых иностранных статистических показателей во вторник не ожидается, отмечает В. Манжос. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.