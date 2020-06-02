Фондовым "быкам" не хватает сил - "Алор Брокер"

Открытие рынка акций во вторник пройдет нейтрально, а дальнейшее движение определится внешним фоном, но следует учитывать, что возможно усиление желания продавать, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Российский рынок акций благодаря улучшившемуся под вечер внешнему фону сумел завершить понедельник чуть более чем полупроцентным ростом, отмечает аналитик Алексей Антонов. "Лучше рынка" были акции "второго эшелона", что говорит о не настроенности инвесторов на рост рынка в целом.

"Однако к району сопротивления около отметки 2800 пунктов рублевый индикатор рынка даже не подошел. Это начинает настораживать: сейчас любой негативный повод может привести к сильным распродажам", - пишет специалист.

"Внешний фон перед открытием торгов вторника можно назвать нейтральным: слабо падают американские фьючерсы, и слабо же растет нефть. Так что открытие нас ждет нейтральное. Дальнейшая судьба рынка определится внешним фоном, но следует учитывать, что желания продавать будут усиливаться, если американский рынок не пойдет в уверенный рост. Но, учитывая обострение американо-китайских отношений, поводов для этого нет. "Лучше рынка" будет выглядеть нефтянка из-за относительно высоких цен на нефть", - считает А. Антонов.