Пара доллар/рубль отступит на открытии торгов вторника в диапазон 68,5-69 - Промсвязьбанк

Основным фактором для укрепления рубля во вторник утром станет динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться выше 38,5 доллара за баррель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия понедельника не даст дополнительных поводов для направленного движения.

"В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения снижения пары доллар/рубль и ее отступления на открытии в диапазон 68,5-69 рублей. В дальнейшем возможен переход американской валюты в консолидацию в рамках данного коридора. Однако в случае попыток рынка энергоносителей выйти к верхней границе диапазона 37-40 долларов за баррель, во второй половине дня продажи в долларе вновь возобладают, в результате чего он сделает еще один шаг к ближайшей цели снижения, которой выступает отметка 67,5 рубля", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.