Возможно исчерпание потенциала краткосрочного восходящего тренда по Brent - БКС

Все известные позитивные драйверы уже заложены в котировки, и при ухудшении фона возможно развитие коррекции в зону ниже $37 за баррель Brent, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Восходящий тренд по нефтяным контрактам Brent в понедельник замедлился, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Если в предыдущие дни рост наблюдался по всей длине кривой фьючерсов на горизонте года, то по итогам 1 июня выросли лишь ближайшие контракты. Начиная с ноябрьского фьючерса и далее наблюдалось сдержанное снижение. Что касается контрактов на WTI, отмечает специалист компании, то здесь даже ближний июльский фьючерс немного снизился.

"Такая картина может говорить о затухающих покупательских настроениях и возможном исчерпании потенциала краткосрочного восходящего тренда. Все известные позитивные драйверы уже заложены в котировки, и при ухудшении фона возможно развитие коррекции в зону ниже $37 за баррель Brent", - полагает И. Галактионов.

Ключевой темой на рынке нефти стала предстоящая встреча ОПЕК+, которая может быть перенесена с 9-10 июня на 4 июня и на которой будут обсуждаться параметры сделки по сокращению добычи. По действующему соглашению страны сокращают 9,7 млн б/с в мае-июне и смягчают ограничения до 7,7 млн б/с в июле-декабре 2020 г. Источники СМИ говорят о том, что участники сделки активно обсуждают возможность продления максимального объема сокращения в 9,7 млн б/с на период после июня. Это могло бы оказать дополнительную поддержку ценам. Источники Reuters говорят о сроках продления 1-2 месяца. "Частично в котировки уже заложен такой сценарий, однако в случае его подтверждения не исключен спекулятивный скачок цен вверх. В противном случае котировки Brent могут скорректироваться", - указывает аналитик "БКС Брокер".