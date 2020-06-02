Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут подрасти благодаря позитивным внешним сигналам

Москва. 2 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом на фоне растущих надежд на восстановление экономики. Инвесторы продолжили следить за ситуацией в отношениях США и Китая и усилиями Соединенных Штатов и других стран по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал в понедельник, что власти КНР предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Вашингтона в отношении Гонконга. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Штаты продолжают восстанавливать экономическую активность на фоне смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. При этом в стране продолжаются протесты в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда. Трамп призвал губернаторов штатов принять решительные меры в отношении участникам беспорядков по всей стране, сообщило в понедельник издание The Hill со ссылкой на ряд источников. По данным одного из источников, Трамп в ходе аудиоконференции сказал губернаторам "взять верх" и "вернуть свои улицы под контроль". Президент США сказал, что пока недоволен действиями губернаторов, назвал принимаемые меры против беспорядков слишком слабыми.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут во вторник на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в странах региона. Японский индекс Nikkei 225 вырос 2 июня на 1,24%. Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,13%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 0,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) будет выкупать кредиты у региональных банков, а также использовать процентные свопы, чтобы подтолкнуть фининституты к наращиванию объемов кредитования малого бизнеса, серьезно пострадавшего в результате эпидемии коронавируса. НБК направит 400 млрд юаней ($56,1 млрд) на выкуп кредитов, выданных региональными банками. Это, по оценкам китайского ЦБ, приведет к увеличению объемов нового кредитования малого бизнеса на 1 трлн юаней. Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых по итогам июньского заседания и сообщил, что экономика переживает очень сложный период, ожидая ее самого существенного сокращения с 1930 годов. Между тем представители руководства регулятора отметили, что масштабы спада, вероятно, будут не столь существенными, чем ожидалось ранее.

В свою очередь цены на нефть поднимаются во вторник на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября. Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $38,59 за баррель, что на 0,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $38,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,45% - до $35,6 за баррель. К закрытию рынка в понедельник цена этих контрактов опустилась на 0,1%, до $35,44 за баррель.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном сокращении нефтедобычи сроком на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса. Их соглашение предполагает, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, а в дальнейшем темпы сокращений будут замедляться. Так, с июня до конца 2020 года снижение должно составить 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%). По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля. Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 21,65 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,42 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 июня вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (30 мая - 1 июня) 0,09%, поднявшись до 693,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-12" (+0,8%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,63%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,48%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,45%) и "РЖД-001P-05R" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") завершило размещение 15-летних бондов с офертой через 6 лет серии 001P-17 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 27 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,44% годовых.

Кроме того, ПАО "ГТЛК" 5 июня планирует провести сбор заявок на 15-летние бонды серий 001P-18 и 001Р-19 общим объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001P-18 с 7-летней офертой - премия не выше 240 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ, серии 001Р-19 с офертой через 8 лет - премия не выше 240 базисных пунктов к 8-летним ОФЗ. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 10 июня.

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,45% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. Техразмещение предварительно назначено на 3 июня.

ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,68% годовых. Сбор заявок прошел 29 мая. Техразмещение запланировано на 5 июня.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) установило ставку 1-го купона 3-летних бондов серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,65% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,73% годовых. Сбор заявок прошел 29 мая. Техразмещение запланировано на 5 июня.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 1-го купона 3-летних бондов серии БО-П07 объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 6,7% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 29 мая. Дата начала техразмещения будет определена позднее. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в феврале текущего года. Тогда она разместила бонды серии БО-П06 объемом 1,999 млрд рублей со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых.

Сбербанк России (MOEX: SBER) с 10:00 МСК 2 июня до 15:00 МСК 4 июня проведет сбор заявок на 4-летние бонды серии 001Р-SBER16 объемом от 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение запланировано на 5 июня. С выпуском серии 001Р-SBER15 аналогичного срока обращения банк выходил в январе текущего года. Тогда он разместил бумаги на 35 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 50 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения зафиксирована на уровне 6,3% годовых.

Росэксимбанк планирует провести 5 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК сбор заявок на 10-летние облигации серии 002Р-02 объемом 10 млрд рублей и c офертой через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 150 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Дата технического размещения будет определена позднее.

ООО "Стройжилинвест" приняло решение о досрочном погашении облигаций серий БО-01 и 01 общим объемом 14 млрд рублей. Погашение бондов серии БО-01 пройдет 16 июня, в дату окончания 11-го купонного периода, а 1-й серии - 8 июля, в дату окончания 12-го купонного периода. В апреле владельцы облигаций обеих серий на прошедшем собрании согласились внести изменения в эмиссионные документы. В частности, по облигациям 1-й серии было достигнуто соглашение о прекращении обязательств по досрочному погашению, по выплате в полном объеме купонного дохода за все купонные периоды, выплате накопленного купонного дохода, начисленного по состоянию на дату досрочного погашения, и утверждении новых условий, предусмотренных новацией. По облигациям серии БО-01 также достигнуты соглашения, предусматривающие возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Компания в июле 2014 года разместила 8-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка текущего купона - 6,35% годовых. Кроме того, в декабре 2014 года она разместила 7-летние облигации серии БО-01 на 3 млрд рублей, после чего в апреле 2015 года доразместила выпуск еще на 8 млрд рублей. Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 6,6% годовых.