Brent находится на уровне $38,64

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом на фоне растущих надежд на восстановление экономики.

Инвесторы продолжили следить за ситуацией в отношениях США и Китая и усилиями Соединенных Штатов и других стран мира по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

"В ближайшей перспективе сохранится неопределенность, однако признаки восстановления экономики являются позитивным фактором", - говорит директор по инвестициям Plante Moran Financial Advisors Джим Бейрд.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал в понедельник, что власти КНР предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Вашингтона в отношении Гонконга.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Штаты продолжают восстанавливать экономическую активность на фоне смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. При этом в стране продолжаются протесты в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп призвал губернаторов штатов принять решительные меры в отношении участникам беспорядков по всей стране, сообщило в понедельник издание The Hill со ссылкой на ряд источников.

По данным одного из источников, Трамп в ходе аудиоконференции сказал губернаторам "взять верх" и "вернуть свои улицы под контроль". Президент США сказал, что пока недоволен действиями губернаторов, назвал принимаемые меры против беспорядков слишком слабыми.

Опубликованные в понедельник статданные указали, что индекс промактивности в США в мае поднялся с 11-летнего минимума.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в прошлом месяце поднялся до 43,1 пункта с апрельских 41,5 пункта - минимальных с апреля 2009 года, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 43,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

Акции Coty Inc. (SPB: COTY) подскочили на 20,9%. Американский производитель косметики и парфюмерии продает инвестиционной компании KKR & Co Inc. 60% активов в сфере профессиональных средств ухода за волосами и ногтями, включая бренды Wella, Clairol и OPI. Бумаги KKR подорожали на 1,95%.

Акции крупных ритейлеров снизились по итогам торгов. Бумаги Target Corp. (SPB: TGT) подешевели на 2,3%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,08%.

Цена бумаг Gilead Sciences Inc. (SPB: GILD) снизилась на 3,4% после того, как компания опубликовала новые данные о клинических испытаниях экспериментального препарата от коронавируса.

Котировки акций Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) выросли на 4,7%. Компания сообщила, что получила финансовую помощь от властей в размере $651,8 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник, 1 июня, вырос на 91,91 пункта (0,36%) - до 25475,02 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 11,42 пункта (0,38%) и составил 3055,73 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 62,18 пункта (0,66%) - до 9552,05 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в странах региона.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 1,2%.

Бумаги инвестиционно-технологической компании SoftBank Group прибавляют в цене 3,9%. Акции автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. дорожают на 0,6% и 1,7% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,13%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) будет выкупать кредиты у региональных банков, а также использовать процентные свопы, чтобы подтолкнуть фининституты к наращиванию объемов кредитования малого бизнеса, серьезно пострадавшего в результате эпидемии коронавируса.

НБК направит 400 млрд юаней ($56,1 млрд) на выкуп кредитов, выданных региональными банками. Это, по оценкам китайского ЦБ, приведет к увеличению объемов нового кредитования малого бизнеса на 1 трлн юаней.

В лидерах роста среди компонентов индекса Hang Seng находятся бумаги Link Real Estate Investment Trust, которые укрепляются примерно на 6%.

Акции страховщика AIA Group Ltd. прибавляют в цене 3,1%, цена бумаг Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. растет на 1,5%. Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings повышаются на 1,3%.

Стоимость AAC Technologies Holdings Inc. растет на 1%, оператора связи China Mobile (SPB: CHL) Ltd.- на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,8%.

Экономика Южной Кореи выросла на 1,4% в годовом выражении в первом квартале 2020 года после подъема на 2,3% за аналогичный период в прошлом году, свидетельствуют окончательные данные. Это самый слабый рост ВВП с третьего квартала 2009 года. Предварительные данные свидетельствовали о росте экономики на 1,3%.

В поквартальном выражении ВВП сократился на 1,3% за три месяца до марта по сравнению с ростом на 1,3% в предыдущие три месяца.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,2%, LG Electronics - на 1,4%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - снижается на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 0,3%.

Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых по итогам июньского заседания и сообщил, что экономика переживает очень сложный период, ожидая ее самого существенного сокращения с 1930 годов. Между тем представители руководства регулятора отметили, что масштабы спада, вероятно, будут не столь существенными, чем ожидалось ранее.

Цена бумаг горнодобывающей компании BHP растет на 0,6%, Rio Tinto - снижается на 0,1%.

Надежды на быстрое восстановление экономики стимулируют спрос на покупку акций. Между тем региональный директор по исследованиям ING в АТР Роберт Карнелл предостерегает от излишнего оптимизма с учетом напряженных отношений между США и Китаем, протестов в Гонконге и Штатах и неопределенности по поводу вакцины от коронавируса.

"Как долго рынки будут продолжать расти? - цитирует его MarketWatch. - Честный ответ, который сэкономит вам несколько минут: "Я не знаю".

Протесты, продолжающиеся в городах США, на текущий момент не оказали существенного влияния на финансовые рынки, однако они могут воспрепятствовать восстановлению экономической активности.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила, что ряд иностранных государств при оценке разрабатываемого закона о национальной безопасности Гонконга прибегает к двойным стандартам.

"Мы видим, как власти США справляются с беспорядками, и сравниваем их действия с той позицией, которую они занимали в отношении нас, когда почти такие же беспорядки произошли в Гонконге в прошлом году", - отметила глава администрации Гонконга.

Пекин в прошлом месяце выдвинул план принятия закона, направленного на борьбу с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и иностранным вмешательством. На прошедшей недавно сессии Всекитайского собрания народных представителей было принято решение о разработке закона о национальной безопасности Гонконга.

В этой связи президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Цены на нефть поднимаются во вторник на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.

Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК во вторник составляет $38,64 за баррель, что на $0,32 (0,84%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,48 (1,3%), до $38,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,18 (0,51%) - до $35,62 за баррель. К закрытию рынка в понедельник цена этих контрактов опустилась на $0,05 (0,1%), до $35,44 за баррель.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном сокращении нефтедобычи сроком на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса.

Их соглашение предполагает, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, а в дальнейшем темпы сокращений будут замедляться. Так, с июня до конца 2020 года снижение должно составить 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля.

Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники.

"До тех пор, пока ОПЕК+ демонстрирует свою приверженность совместному сокращению добычи нефти, цены будут держаться в более высоких диапазонах", - отмечают эксперты AxiCorp.