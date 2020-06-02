.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ренессанс Капитал начал анализ Petropavlovsk с рекомендацией "покупать" для акций компании
.
02 июня 2020 года 09:01
Ренессанс Капитал начал анализ Petropavlovsk с рекомендацией "покупать" для акций компании
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" начала анализ Petropavlovsk, сообщают в своем обзоре аналитики инвесткомпании Стивен Фридман, Дэрик Дил, Йоханн Преториус, Кабело Мошеша и Сифелеле Мхлонго. Прогнозная стоимость акций золотодобытчика, рассчитанная экспертами, составляет 32 пенса за штуку, рекомендация для его бумаг была дана "покупать". Текущая стоимость бумаг Petropavlovsk составляет порядка 25 пенсов за штуку. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 22% является "Южуралзолото", которое контролирует семья Константина Струкова.
.
Компании упоминаемые в новости: Petropavlovsk
.
02 июня 2020 года 19:45
Рубль вечером растерял рост первой половины дня и лишь немного меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов
Москва. 2 июня. Доллар отыграл почти все потери и лишь незначительно снижается, евро перешел к небольшому повышению на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник вечером, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании с внешних рынков новых стимулов к движению. читать дальше
.02 июня 2020 года 19:25
Москва. 2 июня. Рынок акций РФ во вторник ускорил рост вслед за мировыми площадками на ожиданиях запуска мировой экономики после пандемии COVID-19 и ралли нефти на ожиданиях продления сделки ОПЕК++ (Brent притормозила при подходе к рубежу $40 за баррель); индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2800 пунктов, обновив максимум с начала марта вместе с индексом РТС на фоне укрепления рубля и взлета Сбербанка. читать дальше
.02 июня 2020 года 19:22
Москва. 2 июня. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник продолжили умеренно подрастать, в то время как в остальных бумагах рост приостановился. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в "длинном" сегменте. читать дальше
.02 июня 2020 года 19:11
ГК "ФИНАМ" рекомендует держать "Ленэнерго ао" с целевой ценой 6,2 руб. на 12 мес. и "Ленэнерго ап" - с целевой ценой 164 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Ленэнерго" сохранила уровень прибыли в 1К 2020, несмотря на "встречный ветер" теплой зимы и... читать дальше
.02 июня 2020 года 18:58
"БКС Глобал Маркетс" оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. "Корзина остается без изменений, при этом средняя дивдоходность сокращается на фоне ралли рынка и... читать дальше
.02 июня 2020 года 18:23
Курс рубля в июне может протестировать уровень 67,00-67,35 руб./$1, от которого может начаться техническая коррекция в сторону понижения, считает аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Владимир Кравчук. Как говорится в обзоре банка, проведенный анализ временных рядов пары доллар/рубль позволяет... читать дальше
.02 июня 2020 года 18:06
Снижение августовских дивидендов компаний и перенос банками выплат на октябрь окажут поддержку рублю летом - Sova Capital
Снижение дивидендных платежей российскими компаниями в августе и перенос госбанками выплат на октябрь смогут поддержать рубль этим летом, полагает экономист инвестиционной компании Sova Capital Артем Заигрин. "Рубль получит больше поддержки этим летом от выплат дивидендов по сравнению с 2019... читать дальше
.02 июня 2020 года 17:39
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции "Русагро" и повышают их целевую цену, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика ГК Наталии Малых, прибыль с вложений может составить 16% в перспективе года. "Русагро" - один из крупнейших производителей в России сахара, свинины,... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:47
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 135 рублей до 150 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Несмотря на непростую... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:25
Торговые отношения США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти существенными рисками в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
ема торговых отношений США и КНР, а также беспорядки в США являются для нефти весьма существенными рисками в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Котировки нефти продолжили рост в надежде на продление наиболее жёстких ограничений добычи в рамках ОПЕК+, планы... читать дальше
.02 июня 2020 года 16:03
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года - Julius Baer
Восстановление ВВП до докризисных уровней в большинстве стран мира возможно не раньше следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. Опубликованные в понедельник данные по производственным PMI подтвердили, что снижение темпов роста в мае замедлилось. Такие показатели были широко ожидаемы... читать дальше
.02 июня 2020 года 15:37
Москва. 2 июня. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" и торгуются во вторник днем вблизи минимальных значений с начала марта; рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти и интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.02 июня 2020 года 15:30
Снижение августовских дивидендов компаний и перенос банками выплат на октябрь окажет поддержку рублю летом - Sova Capital
Снижение дивидендных платежей российскими компаниями в августе и перенос госбанками выплат на октябрь сможет поддержать рубль этим летом, полагает экономист инвестиционной компании Sova Capital Артем Заигрин. "Рубль получит больше поддержки этим летом от выплат дивидендов по сравнению с 2019... читать дальше
.02 июня 2020 года 15:03
Фактор ликвидности продолжит поддерживать рынок ОФЗ, дополнительной поддержкой выступит укрепление рубля - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка отмечают, что на прошлой неделе доходность ОФЗ изменилась разнонаправленно – сравнительно короткие выпуски снизились в доходности на 6-8 б.п. на фоне реинвестирования инвесторами средств от погашения выпуска 26214, при этом длинные выпуски прибавили в доходности 5-8 б.п.... читать дальше
.02 июня 2020 года 14:43
Унция золота "застряла" вблизи отметки $1750, и на фоне падения глобального спроса на защитные активы ее дальнейший рост пока маловероятен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "По нашему мнению, на этой неделе золото будет двигаться в противофазе с нефтью. Если будет сильный рост барреля в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.