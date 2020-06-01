Цены евробондов РФ в понедельник вновь выросли благодаря сохраняющемуся спросу на риск

Москва. 1 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию пятницы на 5 базисных пунктов и составила 116,25% от номинала, что соответствует доходности 1,84% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,5 базисного пункта, составив 102,67% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,16% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 1 пункт и составил 168 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 45 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 143,35% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,22% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 43 базисных пункта, поднявшись до 137,48% от номинала (доходность снизилась также на 2 пункта и составила 3,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 12 базисных пунктов - до 114,77% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,11% годовых), евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 1 базисный пункт, до 110,95% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,45% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 62 базисных пункта, подорожав до 135,5% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,265% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 19 базисных пунктов, до 113,08% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 2,235% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации вновь торгуются в "зеленой зоне", как и валютные долговые бумаги большинства развивающихся стран. В результате доходность десятилетнего российского бенчмарка с погашением в 2029 году снизилась на 3 базисных пункта - до 2,35% годовых. Позитивная ценовая динамика отечественных евробондов объясняется целым рядом факторов. Во-первых, участников рынка порадовали опубликованные индексы деловой активности в США, Канаде и ряде азиатских стран за май, показавшие активное восстановление, что в целом дает надежду на быстрый отскок мировой экономики. Во-вторых, позитивным фактором для рынка евробондов РФ выступают растущие цены на нефть, в частности, котировки Brent сегодня преодолели отметку $37,8 за баррель. И наконец, в-третьих - объявленные в пятницу президентом США Дональдом Трампом санкции против Китая из-за законодательных инициатив Пекина в отношении Гонконга оказались не такими жесткими, как опасались инвесторы, что подстегнуло игроков на повышение", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.