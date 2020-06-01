Рынок рублевого долга далек от перегрева - УК "Альфа-Капитал"

Пока при размещении бондов корпоративные эмитенты предлагают существенную премию по доходности, и это говорит о том, что рынок далек от перегрева, отмечается в комментарии УК "Альфа-Капитал".

"Рынок рублевого долга на прошлой неделе вновь был скорее в боковике, инвесторы ждут очередного заседания ЦБ РФ, по итогам которого на рынке, возможно, сформируется новая волна снижения доходностей, - указывает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. - Например, если регулятор даст понять, что низкие рублевые ставки - это новая нормальность (хотя бы на какое-то время)".

Аукционы Минфина прошли не столь сильно, как ранее, спрос по-прежнему довольно хороший, хотя и заметно скромнее. Ведомство разместило выпуск ОФЗ 25084 (погашение в 2023 году) на 43,3 млрд руб. при спросе 68,9 млрд руб. и выпуск ОФЗ 26228 (погашение в 20230 году) на 36,4 млрд руб. при спросе в 39,9 млрд руб. На прошлой неделе погасился выпуск ОФЗ 26214 на 232 млрд, что должно обеспечить приток ликвидности, который будет направлен на покупку прежде всего защитных инструментов (ОФЗ).

"Инфляция в России за период с 19 по 25 мая, по оценке Росстата, составила 0,1%, что транслируется, по нашим подсчетам, в 2,9% год к году, предыдущая оценка годовой инфляции была 3% (неделей ранее). То есть мы уже наблюдаем деинфляционный процесс, который после снятия карантина может усилиться. Это связано с тем, что производство сократилось в период ограничений существенно меньше розничных продаж, поэтому даже возникновение сильного отложенного спроса может и не привести к росту цен", - отмечает эксперт УК.

Снижение доходностей и стабилизация рынка привели к резкому увеличению объемов первичных размещений. Это, по мнению Евгения Жорниста, благоприятный сигнал для рынка, показывающий, что, с одной стороны, компании готовы привлекать средства, которые они смогут использовать в условиях оживления экономики, а с другой - наличие у инвесторов финансовых ресурсов и спроса на подобные инструменты. "При этом пока при размещении корпоративные эмитенты предлагают существенную премию по доходности, что говорит о том, что рынок далек от перегрева", - резюмирует эксперт УК "Альфа-Капитал".