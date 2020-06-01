Цена Brent на текущей неделе может превысить 40 долл./барр. - ITI Capital

Аналитики ITI Capital полагают, что на рынке нефти сохранится "бычья" конъюнктура, и баррель Brent подорожает до $40,62/барр., говорится в обзоре инвесткомпании. Ключевым триггером роста может послужить перенос встречи ОПЕК+ на более ранний срок - возможно, 4 июня, вместо 9-10 июня.

"Картель и его союзники рассматривают возможность продления срока действия нынешнего соглашения на один-три месяца, сказал один из делегатов, - отмечают эксперты ITI Capital. - Заключенная ранее сделка предусматривает ослабление ограничений с июля. На данный момент сокращение добычи тремя странами - США, Саудовской Аравией и Россией - может превзойти 10 млн б/с. Саудовская Аравия и Россия возьмут на себя основные обязательства по сокращению добычи, в результате чего она упадет до минимума 2002 и 2003 гг. В США наблюдается естественное сокращение добычи из-за снижения числа буровых и инвестиций. Топ-15 американских нефтедобытчиков сократили затраты на бурение на 48%, в результате чего показатель упал до минимума с 2004 г. Добыча нефти в США уменьшилась до 10,8 млн б/с с пиковых 13,5 млн б/с".