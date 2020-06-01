Рубль днем уверенно повышается к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 1 июня. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине в связи с увеличением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам после того, как президент США Дональд Трамп не стал оспаривать условия торговой сделки с Китаем.

Курс доллара США составил 69,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 39,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 70 руб./$1 впервые с 6 марта. Евро стоил 77,51 руб./EUR1, подешевев на 42,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 40,85 копейки - до 73,24 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 июня на 1,0406 рубля, до 69,7114 руб./$1, и уменьшил курс евро на 91,13 копейки, до 77,6376 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря улучшению настроений мировых инвесторов после того, как президент США Дональд Трамп решил не разрывать торговую сделку с Китаем из-за ситуации вокруг Гонконга.

На пресс-конференции в пятницу, посвященной отношениям с Китаем, Трамп не стал оспаривать условия торгового соглашения, заключенного ранее в этом году. Однако, по словам президента, США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. "Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил Трамп в Белом доме.

Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". "Наши действия будут решительными и значительными", - сказал президент США.

Трейдеры также продолжают оценивать заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что отрицательные процентные ставки не подходят для США.

Председатель ФРС отметил, что существует явная опасность второй волны коронавирусной инфекции и это станет проблемой для ЦБ, но не следует беспокоиться, что у него не хватит инструментов для борьбы с новой вспышкой заболевания.

"Я бы больше беспокоился о том, что вторая волна подорвет доверие", - сказал он, добавив, что это приведет к более медленному и слабому восстановлению. По словам Пауэлла, "полное восстановление экономики будет в действительности зависеть от уверенности людей в том, что безопасно выходить на улицу и принимать участие в широком спектре экономических активностей".

"Риск эскалации торговой войны между США и Китаем снизился после пятничного выступления Трампа, в котором президент США не сказал ничего конкретного по поводу торговых отношений между двумя странами. В рамках текущей недели российская валюта попытается сохранить комфортные уровни в случае сохранения оптимистичных настроений на глобальных площадках. Отметим, что внутренний фактор поддержки со стороны спроса нерезидентов на ОФЗ постепенно отходит на второй план, поскольку снижение ставки Банка России на 100 б.п. в июне уже фактически отыграно участниками рынка. Мы сохраняем свой прогноз на укрепление рубля к отметке 69 в паре с долларом к концу 2020 года, однако на горизонте июня риск-фактором для российской валюты остается ухудшение глобального аппетита к риску, поскольку текущий оптимизм по-прежнему выглядит весьма избыточным. В паре с европейской валютой у рубля меньше возможностей на дальнейшее укрепление, поскольку евро получает поддержку на валютном рынке в условиях вероятного согласования общеевропейского фонда, который призван помочь наиболее пострадавшим странам ЕС в восстановлении экономической активности", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют смешанную динамику днем в понедельник после уверенного роста по итогам предыдущего месяца.

В мае WTI подорожала на 88,4%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года, отмечает MarketWatch. Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 0,69% - до $38,1 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 0,25% - до $35,4 за баррель.

Данные нефтесервисной Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 17 единиц - до 301 установки. Количество нефтяных установок на прошлой неделе снизилось по итогам одиннадцатой недели подряд - на 15 штук, до 222 единиц.

Трейдеры ожидают встречи ОПЕК+, запланированной на 9-10 июня. Как ранее сообщали СМИ, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение уровня добычи, согласованного со странами ОПЕК+ в апреле на первые два месяца действия сделки.

Встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4 и 5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее, сообщили "Интерфаксу" источники в трех делегациях.

"Инвесторы в рублевый сегмент будут в большей степени концентрироваться на ситуации в нефти. Здесь намечается умеренный позитив - успех переговоров ОПЕК++ о продлении текущих объемов сокращений добычи за пределы июня поддержит котировки и усилит потенциал укрепления рубля. Продолжит поддерживать рост и спрос со стороны глобальных инвесторов, который остается высоким в связи с ожиданием смягчения денежно-кредитных условий", - отмечают аналитики банка "Санект-Петербург".

"С наступлением лета участники рынка нефти начнут постепенно задумываться (да и участникам ОПЕК+ это тоже предстоит обсуждать) о более долгосрочных последствиях произошедших из-за пандемии изменений. Она нанесла очевидный удар по экономикам на стороне спроса. Однако существенные изменения происходит и в предложении. По всему миру происходит сворачивание инвестиционных планов, что в будущем затормозит рост добычи. Очень наглядно эффекты влияния низких цен проявляются на сланцевой добыче. В США продолжается провал буровой активности, что с временным лагом будет приводить к сокращению добычи. Аналогичные, пусть и не так выраженные процессы будут происходить по всему миру. Сжатие предложения нефти будет действовать еще несколько месяцев. Вполне может наступить момент, когда в фазе восстановления спрос может начать расти быстрее, чем предложение. И это станет фактором долгосрочного (пусть в значительной мере просто инфляционного) роста цен нефти", - подчеркивает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ 28 мая продал валюту на 11,3 млрд рублей. 27 мая ЦБ РФ продал валюту на 11,4 млрд рублей, продажа валюты за первые два дня минувшей недели составила 22,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 5,73% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 2 б.п. - до 5,72% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 5,68% и 5,66% годовых.