Технические поддержки пары USD/RUB стремятся к 68,5-69 - "Открытие Брокер"

Технические поддержки пары USD/RUB стремятся к 68,5-69, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль существенно укреплял свои позиции в понедельник, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2650 рублей. Ставки MosPrime составили 5,67% на день, 5,73% на неделю и 5,72% на месяц.

"Главными факторами для рубля стали нефть и слабеющий на глобальном рынке доллар. Давление на американскую валюту оказывает ситуация с массовыми беспорядками. Данное обстоятельство может негативно сказаться на темпах восстановления американской экономики и побудить ФРС к дополнительным количественным стимулам. В техническом плане уровни поддержки пары USD/RUB стремятся к 68,5-69, где проходит линия в 61,2% коррекции диапазона минимальных и максимальных значений текущего полугодия", - отмечает А. Кочетков.