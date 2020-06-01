Инвесторы закрывают глаза на поступающую статистику, закладывая в котировки ожидания разворота в 2021 или даже в 2022 году - "ВТБ Капитал"

Участники рынков акций скорее склонны закладывать в котировки свои ожидания, игнорируя нынешний обвал прибылей и закладывая тот разворот, который может произойти в 2021 или даже в 2022 г.. отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".

Индекс S&P 500 в мае поднялся еще на 4,5%, перевалив отметку в 3000 пунктов (вопреки бытующей поговорке о майских продажах) после роста на 12,7% в апреле. Беспрецедентным месяц оказался и для NASDAQ, который по сравнению с концом апреля вырос на 6,7%. "Бумаги «большой технологической шестерки» сохранили лидирующие позиции на рынке, в отличие от акций других секторов, которые показали более слабую динамику, - указывает экономист инвестбанка Нил Маккиннон. - Тем временем Bank of America приводит оценку, согласно которой суммарный объем стимулирующих мер, принятых во всем мире с начала этого года, на сегодняшний день составляет 18 трлн долл. против 15 трлн долл., на которые за тот же период выросла капитализация глобального рынка акций. Для сравнения, сокращение мирового ВВП за период с начала года оценивается примерно в 10 трлн долл.".

По мнению эксперта "ВТБ Капитала", многие инвесторы прекрасно видят разрыв между фондовыми рынками и реальной экономикой, когда, с одной стороны, пандемия коронавируса ведет к экономическому спаду и обвалу корпоративных прибылей, а с другой – индекс S&P 500 штурмует все новые высоты. "Ответ на эту загадку состоит в том, что участники рынков акций скорее склонны закладывать в котировки свои ожидания, игнорируя нынешний обвал прибылей и закладывая тот разворот, который может произойти в 2021 или даже в 2022 г. Точно так же инвесторы закрывают глаза на поступающую экономическую статистику, которая больше походит на статистику времен Великой депрессии 1930-х гг., нежели на то, что мы видели во время мирового финансового кризиса 2007–2009 гг.", - заключает Нил Маккиннон.