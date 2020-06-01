Потенциал снижения доходности в длинных выпусках еврооблигаций ограничен - "БКС Глобал Маркетс"

Потенциал снижения доходности в длинных выпусках еврооблигаций ограничен, в то время как риски коррекции после существенного ралли высоки, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают, что на текущей неделе на долговых рынках сохранится умеренно позитивный настрой, в том числе благодаря очередным словесным интервенциям главы ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что у регулятора хватит инструментов для борьбы со второй волной коронавируса, если она возникнет, и это не станет проблемой.

"Мы по-прежнему считаем, что потенциал снижения доходности в длинных выпусках еврооблигаций ограничен, в то время как риски коррекции после существенного ралли высоки. Вместе с тем качественные корпоративные выпуски (с рейтингом ВВ и выше) выглядят привлекательно, в том числе из-за того, что они отстали от ралли и торгуются с расширенными спредами к суверенным бумагам. Мы рекомендуем инвесторам фиксировать прибыль в длинных и увеличивать позиции в качественных корпоративных выпусках. Среди российских бумаг мы отдаем предпочтение МКБ (старшие выпуски в долларах и евро), UC Rusal и Global Ports", - указывает специалист компании Мария Радченко.