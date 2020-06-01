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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятно продолжение консолидации котировок госбумаг - Промсвязьбанк
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01 июня 2020 года 15:11
Вероятно продолжение консолидации котировок госбумаг - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка считают, что большая часть движения рынка ОФЗ уже пройдена (в ожидании снижения ставки до 4,5%). По мнению специалиста банка Дмитрия Грицкевича, можно ждать продолжения консолидации котировок госбумаг, которая может продлиться до заседания ЦБ 19 июня, на котором инвесторы будут ждать новых сигналов по динамике ставки от регулятора. На этом фоне нерезиденты могут продолжить фиксировать полученную прибыль от переоценки ОФЗ при снижении их доли на рынке, отмечается в комментарии Промсвязьбанка.
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01 июня 2020 года 19:50
Рубль вечером продолжает уверенный рост к доллару и евро благодаря позитивной динамике внешних рынков
Москва. 1 июня. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине в связи с увеличением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и укреплению большинства мировых рынков после того, как президент США Дональд Трамп не стал оспаривать условия торговой сделки с Китаем. читать дальше
.01 июня 2020 года 19:40
Москва. 1 июня. Рынок акций РФ на первых летних торгах вырос вслед за мировыми площадками и нефтью после решения США не объявлять новые торговые санкции в отношении Китая из-за ситуации вокруг Гонконга, индекс РТС поднялся в район 1250 пунктов, обновив максимум с начала марта на фоне укрепления рубля. читать дальше
.01 июня 2020 года 19:20
Москва. 1 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.01 июня 2020 года 19:03
Новая неделя началась с интереса к риску и распродаж доллара, рубль торговался в плюсе наряду с большинством валют на развивающихся рынках, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Эксперт отмечает, что на прошедшей... читать дальше
.01 июня 2020 года 18:56
ITI Capital прогнозирует V-образное восстановление экономики и фондового рынка, причем в осстановление будет быстрым, а дальнейший рост - значительным, говорится в комментарии инвесткомпании. "Если сравнивать текущий кризис с ипотечным кризисом 2008-2009 гг., то в этот раз рынок упал больше... читать дальше
.01 июня 2020 года 18:28
Пока при размещении бондов корпоративные эмитенты предлагают существенную премию по доходности, и это говорит о том, что рынок далек от перегрева, отмечается в комментарии УК "Альфа-Капитал". "Рынок рублевого долга на прошлой неделе вновь был скорее в боковике, инвесторы ждут очередного... читать дальше
.01 июня 2020 года 17:58
Аналитики ITI Capital полагают, что на рынке нефти сохранится "бычья" конъюнктура, и баррель Brent подорожает до $40,62/барр., говорится в обзоре инвесткомпании. Ключевым триггером роста может послужить перенос встречи ОПЕК+ на более ранний срок - возможно, 4 июня, вместо 9-10 июня. "Картель и... читать дальше
.01 июня 2020 года 17:34
Инвесторы закрывают глаза на поступающую статистику, закладывая в котировки ожидания разворота в 2021 или даже в 2022 году - "ВТБ Капитал"
Участники рынков акций скорее склонны закладывать в котировки свои ожидания, игнорируя нынешний обвал прибылей и закладывая тот разворот, который может произойти в 2021 или даже в 2022 г.. отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Индекс S&P 500 в мае поднялся еще на 4,5%, перевалив отметку в 3000... читать дальше
.01 июня 2020 года 16:59
Потенциал дальнейшего роста ОФЗ на рублевом долговом рынке выглядит ограниченным с учетом уровней, которых достигли доходности к погашению по госбумагам, говорится в аналитическом материале Sberbank Asset Management. Дальнейшее снижение ставок по ОФЗ в текущих условиях возможно после заседания... читать дальше
.01 июня 2020 года 16:43
Целевой краткосрочный диапазон по рублю находится в пределах 69-71,5 за доллар - Sberbank Asset Management
Sberbank Asset Management считает, что в случае сохранения преимущественно позитивных настроений на глобальных рынках российская валюта может продемонстрировать дальнейшее укрепление. "Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оцениваем в пределах 69-71,5 за доллар. Основными факторами динамики... читать дальше
.01 июня 2020 года 16:34
Технические поддержки пары USD/RUB стремятся к 68,5-69, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль существенно укреплял свои позиции в понедельник, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2650 рублей. Ставки... читать дальше
.01 июня 2020 года 16:12
Сокращение продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в июне, скорее всего, сможет лишь остановить укрепление рубля ниже 70 за доллар, его ослабление можно ожидать к началу осени, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитики банка отмечают, что с начала апреля российская валюта укрепилась почти на... читать дальше
.01 июня 2020 года 15:50
Акции Полюса находятся на краткосрочном перепутье, принимать решения стоит по мере преодоления важных технических уровней, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Бумаги Полюса в понедельник упали после публикации финансовых результатов за 1-й кв. текущего года, которые показали снижение... читать дальше
.01 июня 2020 года 15:34
Потенциал снижения доходности в длинных выпусках еврооблигаций ограничен, в то время как риски коррекции после существенного ралли высоки, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают, что на текущей неделе на долговых рынках сохранится умеренно позитивный... читать дальше
.01 июня 2020 года 15:33
Москва. 1 июня. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине в связи с увеличением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам после того, как президент США Дональд Трамп не стал оспаривать условия торговой сделки с Китаем. читать дальше
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