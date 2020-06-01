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01 июня 2020 года 14:35
БКС Глобал Маркетс заменил в списке фаворитов Мосбиржу на Норникель, убрал из списка аутсайдеров Сбербанк
"БКС Глобал Маркетс" заменил в списке фаворитов "Московскую биржу" (MOEX: MOEX) на ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) и убрал из списка аутсайдеров Сбербанк (MOEX: SBER), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. "Мы добавили в список фаворитов "Норильский никель" из-за сильной бизнес-модели, очень низких рисков, высокой рентабельности и дивидендов (дивдоходность 11%). В то же время мы исключили "Мосбиржу" поскольку это защитная бумага, которая обычно опережает рынок главным образом при падении спроса на риск", - пишут аналитики. Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, в настоящее время находятся "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети" (MOEX: RSTI), "Норникель", "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR). "Нам по-прежнему нравится "РусГидро" - на этой неделе мы ждем сильных финансовых результатов за I квартал 2020 года по МСФО (4 июня). "Россети" должны продолжить опережать рынок за счет потенциальных изменений в тарифном регулировании, а также приближения отсечки по дивидендам (дивдоходность 5,6% для "обычки"). МТС остается в списке благодаря выкупу акций и хорошей дивдоходности. Нам по-прежнему нравится "ФосАгро" благодаря способности противостоять рыночной волатильности, а объемы во II квартале 2020 года ожидаются сильными", - подчеркивается в обзоре. Список компаний, бумаги которых будут показывать динамику котировок хуже рынка, тоже изменился, из него был исключен Сбербанк. В список аутсайдеров теперь входят "РусАл" (MOEX: RUAL), "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Северсталь" (MOEX: CHMF) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК). "Мы по-прежнему считаем динамику котировок акций "РусАла" неоправданной из-за замедления мировой производственной активности. НЛМК и "Северсталь" остаются под давлением из-за негативных трендов на внутреннем рынке стали. Мы сохраняем в нашем списке "Роснефть", так как ожидаем, что дивиденды компании за первое полугодие 2020 года будет практически нулевым, поскольку динамика финпоказателей продолжит ухудшаться в условиях низких цен на нефть. На данном этапе предсказать динамику котировок банков будет непросто, учитывая давление на P&L (прибыли и убытки - прим. ИФ) в условиях текущей слабой макроконъюнктуры, но сохраняющегося некоторого спроса со стороны инвесторов. Таким образом, мы исключаем Сбербанка из списка аутсайдеров", - подчеркивают аналитики. "На горизонте 3-5 недель мы видим как позитивные, так и негативные факторы, что не позволяет с большой долей вероятности предсказать направление движения рынка, при этом долгосрочный потенциал ограничен и соответствует фундаментальной рекомендации "держать", - говорится в обзоре. Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.
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