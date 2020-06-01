Средняя цена Brent в 2020г составит $39/барр. - "БКС Глобал Маркетс"

Если бы не новая волна эскалации в отношениях Вашингтона и Пекина, то цены на нефть, вполне возможно, уже могли вплотную приблизиться к уровню $40/барр., говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". По прогнозу аналитиков инвесткомпании, в 2020 г. средняя цена Brent составит $39/барр.; в 2021 г. – $49/барр.

"Геополитические риски в середине прошлой недели остановили уверенный рост на рынке нефти, хотя благодаря слабости доллара существенной коррекции в ценах не произошло: на закрытие торгов в Лондоне 29 мая цена Brent составила $35,33/барр. (22 мая цена равнялась $35,13/барр.). Мы не ожидаем серьезного снижения цен в том числе и из-за продолжающегося сокращения предложения как со стороны участников сделки ОПЕК++, так и независимых поставщиков, прежде всего разработчиков сланцевых месторождений в США и залежей тяжелой нефти в Канаде. По нашему прогнозу, в 2020 г. средняя цена Brent составит $39/барр.; в 2021 г. – $49/барр.", - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс".