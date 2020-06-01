Курс рубля на текущей неделе будет находиться в коридоре RUB 69,5-71/$ - "БКС Глобал Маркетс"

Курс рубля на текущей неделе будет находиться в коридоре RUB 69,5-71/$, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Согласно нашему обновленному прогнозу, в 2020 г. средний курс рубля составит RUB 70,3/$, а к концу года российская валюта может укрепиться до RUB 69,5/$. Таким образом, значительного роста курса с текущих уровней мы не ожидаем, хотя не исключаем сохранения высокой волатильности торгов", - отмечает аналитик инвесткомпании Владимир Тихомиров.

По мнению эксперта, значительному укреплению рубля на прошлой неделе рубль способствовал рост нефтяных котировок и продолжающийся приток иностранных средств на рынок рублевого долга. На закрытие торгов 29 мая курс составил RUB 70,1/$; утром 1 июня рубль пробил уровень в RUB 70/$.

"Последние колебания курса в немалой степени стали следствием существенного ослабления позиций доллара США – это помогло укрепиться многим валютам, а также поддержало рост цен на нефть. Динамика доллара отражает рост политической нестабильности в США в течение последней недели, однако мы считаем, что в среднесрочной перспективе американская валюта сможет восстановить свои позиции", - указывает В. Тихомиров.