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Главная / Мнения аналитиков / Рост рубля и цен на нефть окажет небольшую поддержку котировкам ОФЗ - Уралсиб
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01 июня 2020 года 12:28
Рост рубля и цен на нефть окажет небольшую поддержку котировкам ОФЗ - Уралсиб
Дальнейший рост рубля и цен на нефть окажет небольшую поддержку котировкам ОФЗ, вместе с тем рынок преимущественно продолжит консолидироваться на текущих уровнях еще некоторое время, говорится в обзоре Уралсиба "Несмотря на повышение курса рубля, прошлую неделю кривая ОФЗ завершила неоднозначно: мы наблюдали увеличение угла наклона кривой за счет снижения доходностей коротких бумаг (на 4–7 б.п.) и небольшого роста доходностей длинных (на 2–7 б.п.), - отмечает аналитик корпорации Ольга Стерина. - Короткому участку кривой поддержку оказало крупное погашение ОФЗ на прошлой неделе, тогда как в длинных облигациях часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль. Последний месяц наблюдались продолжение ралли и снижение доходностей в среднем на 40–70 б.п. вдоль кривой, поэтому пауза логична и объяснима. Дальнейший рост рубля и цен на нефть, наблюдаемый в понедельник, окажет небольшую поддержку котировкам ОФЗ. Вместе с тем мы полагаем, что рынок преимущественно продолжит консолидироваться на текущих уровнях еще некоторое время, пока не сформируются ожидания относительно действий Банка России на ближайшем заседании в середине июня. Из комментариев главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной следует, что снижение ставки на 100 б.п. вполне возможно на одном из ближайших заседаний совета директоров по вопросу ДКП. Однако в настоящее время трехмесячный своп на ключевую ставку торгуется под 5% годовых, примерно в районе 5% сейчас находится годовой своп на трехмесячную ставку MosPrime. Решение по ставке в июне будет зависеть от текущих данных по инфляции, которые и окажутся в центре внимания в ближайшие недели".
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01 июня 2020 года 19:50
Рубль вечером продолжает уверенный рост к доллару и евро благодаря позитивной динамике внешних рынков
Москва. 1 июня. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине в связи с увеличением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и укреплению большинства мировых рынков после того, как президент США Дональд Трамп не стал оспаривать условия торговой сделки с Китаем. читать дальше
.01 июня 2020 года 19:40
Москва. 1 июня. Рынок акций РФ на первых летних торгах вырос вслед за мировыми площадками и нефтью после решения США не объявлять новые торговые санкции в отношении Китая из-за ситуации вокруг Гонконга, индекс РТС поднялся в район 1250 пунктов, обновив максимум с начала марта на фоне укрепления рубля. читать дальше
.01 июня 2020 года 19:20
Москва. 1 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.01 июня 2020 года 19:03
Новая неделя началась с интереса к риску и распродаж доллара, рубль торговался в плюсе наряду с большинством валют на развивающихся рынках, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Эксперт отмечает, что на прошедшей... читать дальше
.01 июня 2020 года 18:56
ITI Capital прогнозирует V-образное восстановление экономики и фондового рынка, причем в осстановление будет быстрым, а дальнейший рост - значительным, говорится в комментарии инвесткомпании. "Если сравнивать текущий кризис с ипотечным кризисом 2008-2009 гг., то в этот раз рынок упал больше... читать дальше
.01 июня 2020 года 18:28
Пока при размещении бондов корпоративные эмитенты предлагают существенную премию по доходности, и это говорит о том, что рынок далек от перегрева, отмечается в комментарии УК "Альфа-Капитал". "Рынок рублевого долга на прошлой неделе вновь был скорее в боковике, инвесторы ждут очередного... читать дальше
.01 июня 2020 года 17:58
Аналитики ITI Capital полагают, что на рынке нефти сохранится "бычья" конъюнктура, и баррель Brent подорожает до $40,62/барр., говорится в обзоре инвесткомпании. Ключевым триггером роста может послужить перенос встречи ОПЕК+ на более ранний срок - возможно, 4 июня, вместо 9-10 июня. "Картель и... читать дальше
.01 июня 2020 года 17:34
Инвесторы закрывают глаза на поступающую статистику, закладывая в котировки ожидания разворота в 2021 или даже в 2022 году - "ВТБ Капитал"
Участники рынков акций скорее склонны закладывать в котировки свои ожидания, игнорируя нынешний обвал прибылей и закладывая тот разворот, который может произойти в 2021 или даже в 2022 г.. отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Индекс S&P 500 в мае поднялся еще на 4,5%, перевалив отметку в 3000... читать дальше
.01 июня 2020 года 16:59
Потенциал дальнейшего роста ОФЗ на рублевом долговом рынке выглядит ограниченным с учетом уровней, которых достигли доходности к погашению по госбумагам, говорится в аналитическом материале Sberbank Asset Management. Дальнейшее снижение ставок по ОФЗ в текущих условиях возможно после заседания... читать дальше
.01 июня 2020 года 16:43
Целевой краткосрочный диапазон по рублю находится в пределах 69-71,5 за доллар - Sberbank Asset Management
Sberbank Asset Management считает, что в случае сохранения преимущественно позитивных настроений на глобальных рынках российская валюта может продемонстрировать дальнейшее укрепление. "Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оцениваем в пределах 69-71,5 за доллар. Основными факторами динамики... читать дальше
.01 июня 2020 года 16:34
Технические поддержки пары USD/RUB стремятся к 68,5-69, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль существенно укреплял свои позиции в понедельник, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2650 рублей. Ставки... читать дальше
.01 июня 2020 года 16:12
Сокращение продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в июне, скорее всего, сможет лишь остановить укрепление рубля ниже 70 за доллар, его ослабление можно ожидать к началу осени, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитики банка отмечают, что с начала апреля российская валюта укрепилась почти на... читать дальше
.01 июня 2020 года 15:50
Акции Полюса находятся на краткосрочном перепутье, принимать решения стоит по мере преодоления важных технических уровней, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Бумаги Полюса в понедельник упали после публикации финансовых результатов за 1-й кв. текущего года, которые показали снижение... читать дальше
.01 июня 2020 года 15:34
Потенциал снижения доходности в длинных выпусках еврооблигаций ограничен, в то время как риски коррекции после существенного ралли высоки, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают, что на текущей неделе на долговых рынках сохранится умеренно позитивный... читать дальше
.01 июня 2020 года 15:33
Москва. 1 июня. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине в связи с увеличением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам после того, как президент США Дональд Трамп не стал оспаривать условия торговой сделки с Китаем. читать дальше
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